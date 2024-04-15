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Gündem AK Parti İlçe Başkanı ayağından vuruldu
Gündem

AK Parti İlçe Başkanı ayağından vuruldu

Yeniakit Publisher
2024-04-15 00:47:00 -
AK Parti İlçe Başkanı ayağından vuruldu

Kırıkkale'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerde oy verme tartışmasından çıkan kavgada muhtar adayı Ş.İ. tarafından tüfekle vuruldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar adayı ve akrabası olduğu öğrenilen Ş.İ. arasında oy verme tartışması çıktı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, muhtar adayı Ş.İ. Irmak’a tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Irmak, bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Irmak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli Ş.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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