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AK Parti Iğdır ilçe beledeye başkan adayları 2019

AK Parti Iğdır ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika belli oldu. AK Parti Iğdır ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısındaAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz tarafından açıklanıyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti Iğdır ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu. AK Parti Demiröz belediye başkan adayı, AK Parti Iğdır belediye başkan adayı, AK Parti Tuzluca belediye başkan adayı, AK Parti Karakoyunlu belediye başkan adayı, AK Parti Aralık belediye başkan adayı, AK Parti Halfeli belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte AK Parti Iğdır ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim…

22 Ocak 2019 Salı 17:47
AK Parti Iğdır ilçe beledeye başkan adayları 2019

AK Parti Iğdır ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika belli oldu. AK Parti Iğdır ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz tarafından açıklanıyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti Iğdır ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu. AK Parti Demiröz belediye başkan adayı, AK Parti Iğdır belediye başkan adayı, AK Parti Tuzluca belediye başkan adayı, AK Parti Karakoyunlu belediye başkan adayı, AK Parti Aralık belediye başkan adayı, AK Parti Halfeli belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte AK Parti Iğdır ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim…

AK Parti'nin Iğdır merkez, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı. Iğdır Kültür Merkezindeki konferans salonunda düzenlenen tanıtım programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş, partililer ve adaylar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor.  AK Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri için toplam bugüne kadar, 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere 1230 belediye başkan adayını açıkladı.

AK Parti Iğdır ilçe beledieye başkan adayları 2019

Demiröz, Iğdır adayı Adil Aşırım, ilçelerden Tuzluca adayı Faruk Korkusuz, Karakoyunlu adayı Kurban Kaya, Aralık adayı Mustafa Güzelkaya ile belde başkan adaylarından Halfeli adayı İbrahim Çobas, Hoşhaber adayı Yusuf Karasu ve Melekli adayı Turan Çatalkaya'yı sahneye çağırarak katılımcılara tanıttı. 

MHP Iğdır ilçe belediye başkan adayları

Iğdır Karakoyunlu Karakoyunlu İLÇE Bayram Ali BALLI

Iğdır Merkez Melekli BELDE Eray ÇOŞAR

Iğdır Merkez Iğdır İL İsa Yaşar TEZEL

IĞDIR MERKEZ HALFELİ TERLAN KALMAZ BELDE

IĞDIR MERKEZ HOŞHABER FAİK TAYLAY BELDE

IĞDIR TUZLUCA ALİCAN ZORMAN 

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:47
  1. AK Parti Iğdır ilçe beledieye başkan adayları 2019
  2. AK Parti Demiröz belediye başkan adayı
  3. AK Parti Iğdır belediye başkan adayı
  4. AK Parti Tuzluca belediye başkan adayı
  5. AK Parti Karakoyunlu belediye başkan adayı
  6. AK Parti Aralık belediye başkan adayı
  7. AK Parti Halfeli belediye başkan adayı
  8. AK Parti Iğdır ilçe beledeye başkan adayları 2019

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