AK Parti Grup Başkanvekili Turan’dan İmamoğlu’na cevap! “Komik Bile değilsin, zavallı”

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Tatildeydim. AK Parti’li bir vekil havalimanına 74 kilometre uzaklıkta olduğumu yazdı. Hangi otelde kaldığımı nereden biliyor? Bu detaya nasıl hakim oldu?" sözlerine yanıt verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan , “Mağdurum da mağdurum" delisi @ekrem_imamoglu kendince yine bir mağduriyet bulmuş! Şaka gibi kaldığı otelin haber yapılma saati: 16.53, Benim attığım tweetin saati: 21.45 Yok takip ediyormuşum! Yok 74 km’yi nerden bulmuşum? Google Maps’ten buldum! Komik bile değilsin, zavallı” ifadelerini kullandı.