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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: AK Parti sadece bir parti değil

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bizi bir ve beraber yapan, 16 yıldan beri ortaya koyduğumuz bütün hizmetleri hayata geçiren, bu kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz." dedi.

09 Eylül 2018 Pazar 21:19
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: AK Parti sadece bir parti değil

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından İl Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sadece bir parti olmadığını, milli ve manevi değerler üzerinden medeniyetin yeniden yükselmesi mücadelesini sürdüren kutlu bir dava olduğunu belirtti. 

AK Parti'nin, geçmişin dağılmış siyasi yelpazesini, bugün milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir araya getirdiğini dile getiren Özkan, şöyle konuştu:

"Bizi bir ve beraber yapan, 16 yıldan beri ortaya koyduğumuz bütün hizmetleri hayata geçiren bu kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz. Kitabımıza inanıyorsak, o kitabın bize gösterdiği uyarılara da dikkat edeceğiz. Apaçık bir kitap, bize 'ihtilaftan, fitneden, iftiradan, kardeşinizi gammazlamaktan sakının' diyor. Eğer bunu yaparsak, çok hafif bir rüzgar, geçmişte millete hizmetkar olma sorumluluğunu almış da bu hataların içine düşmüş hareketler gibi sizi alır süpürür gider. İşte 16 yıldan beri yaptığımız hizmetlerin en önemli gerekçesi, işte bu birlik ve beraberliğimizdir. Neler yaptık? Köprüler, otoyollar, duble yollar, şehir hastaneleri, belediyelerimizin altyapı, üst yapı çalışmaları, modern şehirciliğin ve yeşil bir çevrenin en güzel örneklerini hamdolsun milletimiz için yaptık. Ama bu yaptıklarımızın çok kıymeti yok, birlik ve beraberliğimiz yoksa. Bu ülkenin ekonomik kaynakları, faiz lobisine, silah baronlarına, petrol şirketlerine gitmektense milletimize hizmete dönüştü."

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlamındaki Rabia'ya dikkati çeken Özkan, "Onun için bu Rabia'yı hafifletmeye, zayıflatmaya dönük her türlü girişim, ülkemizin, milletimizin, devletimizin ve bayrağımızın bölünmesini ve parçalanmasını ifade ediyor. Onun için eğer Rabia'ya sarılırsak, bu değerlerimize sarılırsak, Allah'ın izniyle bizi kimse yıkamaz. Onun için Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arap'ıyla, alevisi ve sünnisiyle 81 milyon bir, beraber ve kardeşiz." dedi.

Mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıldığının altını çizen Özkan, "AK davanın AK gönüllüleri olmak, elbette şereflerin en büyüğü ama bir o kadar da tarihin ve zamanın sorumluluklarını sırtımızda taşıyoruz. İnşallah mart seçimlerine kadar durmadan, yorulmadan çalışacağız. İnşallah mart seçimlerinde kazanan yine milletimiz olacak, yine AK davanın AK gönüllüleri sizler olacaksınız." şeklinde konuştu.

Toplantıya AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 21:19
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