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AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan Siyasi Partiler Kanunu açıklaması:

"Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin, çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütüyoruz" - "Herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez"

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:30:31 -
AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan Siyasi Partiler Kanunu açıklaması:

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, siyasi iradenin, çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürüttüklerini bildirdi.

Bostancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürüttüklerini belirtti.

Bu çalışma olgunlaştığında diğer partiler ve kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayan Bostancı, "Siyasi rekabet, partilerin, kurallar dahilinde ancak ülkenin üst çıkarlarını asla gözden çıkartmaksızın mücadelesi elbette olacak. Fakat unutmayalım, herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez." ifadesini kullandı.



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