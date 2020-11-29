  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki:
Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki:

"Milletimizin ortak değerlerinden ordumuza karşı kullanılan hastalıklı dili ve arkasındaki kirli anlayışı şiddetle kınıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-29 15:17:39 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin kahraman evlatları Türk Silahlı Kuvvetlerinin, gerek sınırlarımızda gerekse dünyanın dört bir yanında gösterdikleri üstün başarı ve adanmışlığı bazı şahsiyet yoksunlarının attıkları iftiralar asla gölgeleyemez. Milletimizin ortak değerlerinden ordumuza karşı kullanılan hastalıklı dili ve arkasındaki kirli anlayışı şiddetle kınıyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!
Gündem

Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!

Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu harekete geçti. Bu kapsamda hafta sonu için 20.00 ila 10.00’da uygul..
Ülkenin ordusu duyurdu: Başkenti ele geçirdik
Dünya

Ülkenin ordusu duyurdu: Başkenti ele geçirdik

Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekele'yi ele geçirdiğini duyurdu.

CANLI YAYIN! Biden-FETÖ-Arınç işbirliğiyle Türk siyaseti yeniden mi dizayn edilecek? Canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Biden-FETÖ-Arınç işbirliğiyle Türk siyaseti yeniden mi dizayn edilecek? Canlı yayında flaş açıklamalar

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde önemli katkıları olan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.t..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay