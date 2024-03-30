AK Parti Gaziantep Zafere Kilitlendi… Hedef 10’da 10!

Türkiye ve Gaziantep yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Gaziantep’te 1 milyon 393 bin 956 seçmen 4 bin 394 sandıkta Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarını seçecek.

Gaziantep’te girdiği bütün seçimlerde üst üste kazanarak rekorlar kıran AK Parti, 31 Mart’ta bu kez Gaziantep’in tüm ilçelerini kazanarak 10’da 10’a yapmayı hedefliyor.

OY VERME SAATLERİ 07.00-16.00

1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı Gaziantep’te oy verme işlemleri 07:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılacak.

Görev süreleri boyunca vizyon projelere imza atan başta Gerçek Belediyecilik anlayışıyla kampanya çalışmalarını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı-Adayı Fatma Şahin olmak üzere Şahinbey Belediye Başkanı-Adayı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı-Adayı Rıdvan Fadıloğlu, Yavuzeli Belediye Başkanı-Adayı Kemal Sakaroğlu, Nizip Belediye Başkan Adayı Havı Fevzi Akdoğan, Nurdağı Belediye Başkan Adayı Mehmet Yıldırır, İslahiyeBelediye Başkanı-Adayı Kemal Vural, Cumhur İttifakı Araban Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir, Oğuzeli Belediye Başkanı-Adayı Sait Kılıç, Karkamış Belediye Başkan Adayı Bülent Tiryaki hizmet aşkıyla gece gündüz gerçekleştirdiği çalışmalar ile halkın terazisinde 10’da 10 yaparak rekor kırmayı amaçlıyor.

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‘Hazırız ve Kararlıyız’ diyerek seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiren AK Parti Gaziantep teşkilatı ‘Hep Yeni Hep İleri’ diyerek Türkiye Yüzyılını daha ileriye taşıyacak projelerle halkın teveccühünde yeniden kazanmak istiyor.