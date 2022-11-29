AK Parti EYT ve kadro için tarihi verdi
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan EYT düzenlemesi ve kadro müjdesi için tarih açıklaması geldi. Emin Akbaşoğlu' "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.