AK Parti Batman Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan Kimdir?
2024 Ak Parti Belediye Başkan Adayları arasında yer alan AK Parti Batman Büyükşehir Belediye Başkan Adayı için Adil Sebati Ceylan ismi kimdir?
Batman AK Parti Belediye Başkan Adayı 2024 yerel seçimlerinde Adil Sebati Ceylan olarak öne çıkıyor. Batman AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı düşünülen Adil Sebati Ceylan kimdir?
AK Parti'nin Batman adayının Adil Sebati Ceylan olmasının ardından kişiler bu ismi daha yakından tanımak istedi ve araştırmalarına başladı. Peki, 2024 Ak Parti Belediye Başkan Adayları arasında yer alan Adil Sebati Ceylan kimdir?
Garcan - Kozluk Sulama Birliği Başkanlığı'nı üstlenmiştir. AK Parti Batman Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak isminin öne çıkması dışında hakkında fazla bir bilgi yoktur.