İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti kongreleri asla sona ermeyecek bir bayrak yarışıdır. Makamlar geçici, dava daimdir." dedi.

AK Parti Başakşehir 5. Olağan İlçe Kongresi, Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Süleyman Aykaç'ın divan başkanlığına seçildiği kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye gönderdiği video mesajında, "Aziz milletimizin, şanlı tarihimizin, her daim yolumuzu aydınlatan medeniyetimizin içinden doğup gelen AK Parti, sizlerin ve bu toprakların eseridir." ifadesini kullandı.

Partinin mayasını bizzat milletin attığını, hamurunu bizzat milletin yoğurduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti bu aziz milletin mahşeri vicdanının sesi ve onun ortak değerlerinin bir bütünüdür. Bu bütünlüğü dünyanın her yerinde gönlü bizlerle birlikte olan, zalimlere karşı aklın sesini haykıran Türkiye'ye umutlarını bağlayan mazlumların duaları vardır. Şükürler olsun ki Rabbim 18 yıldan bu yana içerideki ve dışarıdaki tüm engellere, akla hayale gelmedik hile ve oyunlara rağmen, milletimize hizmet etmeyi bizlere nasip etmiştir.

Bu 18 yılda milletimizin dertleriyle dertlenen sizlerle birlikte eşsiz vatanımızın her bir ilinin, ilçesinin, köyünün sorunlarını çözmek, ülkemizi gerçek anlamda 21. yüzyıla taşımak, zengin, güçlü ve özgün kılabilmek için samimiyetle çalıştık. Milletimizin önündeki tüm engelleri kaldırdık. Vesayet odaklarını, ona hizmet yerine sözde efendilik yapma gayreti içinde olanları bertaraf ettik. IMF kapılarından medet uman, geleceği için hep başkalarından icazet bekleyen kendi kararından aciz bir yönetim anlayışından, kendine ve milletine güvenen, medeniyetinden ilham alan, ruh kökünü kaybetmeden dünyaya açılan yepyeni bir vizyonla hareket ettik."

Bu anlayışla yapılamaz denilenleri yaptıklarını dile getiren Erdoğan, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, şehir hastaneleri, yüksek hızlı tren, Marmaray, Türk Akımı, Milli Uydu, yerli otomobil gibi büyük projeleri hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Yerli ve milli savunma sanayiyi, yeni teknolojiye dönük araştırma, geliştirme çabalarını her geçen gün daha da arttırdıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm bunları gerçekleştirirken biliyoruz ki yanımızda daima sizler varsınız. AK Parti'mizin, ülkemizin her bir köşesinde bulunan inançlı, kararlı, milyonlarca üyesinin emeği var. Sizlerin tatil yüzü görmeden, evlatlarının, ailelerinin zamanlarından adeta çalarak kapı kapı dolaşan, vatandaşımızın derdi ile hemhal olan fedakarlığı var. Aklını kiraya vermiş hainler, 15 Temmuz'da bu milletin vergileriyle alınmış silahları yine bu millete doğrulturken, meydanlarda yine dimdik duranlar da sizlerdiniz. Ülkemizin geleceği için bizleri bu denli umut dolu yapan sizlerin bu sarsılmaz inancınız ve kararlılığınızdır.

AK Parti'nin 18. yaş heyecanı ve enerjisi ile kongre sürecimizde yenilenme ve tazelenmeyi yaşayacağımız bir döneme giriyoruz. AK Parti kongreleri asla sona ermeyecek bir bayrak yarışıdır. Makamlar geçici, dava daimdir. Partimizin bayrağını dünden bugüne başarıyla taşıyan yol arkadaşlarımı, başta siyasete zerafet, sabır ve özveri getiren hanım kardeşlerimiz olmak üzere en gencinden en yaşlısına en yenisinden en deneyimlisine tüm AK Parti'li yol ve dava arkadaşlarımı selamlıyorum. Biz hep iman varsa, imkan da vardır diyoruz. Bu yolda milletimizle gönül gönüle, Türkiye için inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz."

- "236 milyar dolar olan GSMH'yi 800 milyar doların üzerine çıkardık"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da kongrede, AK Parti'nin, kuruluşunun hemen akabinde yapılan genel ve yerel yönetim seçimlerinde milletin teveccühünü kazanarak iktidara gelmesinin, aslında milletin inancıyla, tarihiyle, ufkuyla, hedefiyle nasıl örtüştüğünün en güzel ispatı olduğunu söyledi.

Akbaşoğlu, 80 yıllık cumhuriyet döneminde yapılan hizmetlerin terazinin bir kefesine, son 18 yılda AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmetlerin diğer bir kefeye konması durumunda AK Parti'nin yaptığı hizmetlerin ağır basacağını dile getirdi.

Demokratikleşme, ekonomik hayat, sosyal hayat ve dini hayata ilişkin milletin rızasını kazanacak büyük işlere hep beraber imza attıklarını ifade eden Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"236 milyar dolar olan GSMH'yi 800 milyar doların üzerine çıkardık. 6 bin kilometre olan bölünmüş yolu, 27 bin kilometrelere yükselten bu anlayış, bu kadrolar. Yaptığımız büyük hizmetler var ancak bu hizmetlerin belki de en önemlisi, bu milletin kendine gelmesine vesile olacak, büyük psikolojik eşikleri atlatarak, milletin inancıyla, tarihiyle buluşmasına vesile olmak ve Türkiye'nin lider ülke Türkiye olarak dünya devletler ailesinde öncü rolünü tekrar bu millete hatırlatmak.

AK Parti kadrolarının yapmış olduğu en önemli hizmet budur. Kendimize olan özgüvenimizi tekrar kazanıp, tarihin şekillendiği şu zamanda tekrar büyük bir iddianın, yeniden büyük Türkiye olarak öncü rolü ile adil ve merhametli yeni bir küresel düzeni, bir nizam-ı alemi bütün insanlığa hediye etme ufkunu tekrar gündeme getirmek."

- "AK Parti İstanbul teşkilatı yeni bir destan yazdı"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak da AK Parti davasına gönül vermenin, bu davanın hamurunda yoğrulmanın bu davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmanın her kula nasip bir iş olmadığını söyledi.

Son bir yıl içinde 39 ilçede, tüm kademedeki teşkilat mensuplarıyla 220 bin yeni üye kaydı gerçekleştirdiklerini anlatan Şenocak, en son yaptıkları üye kampanyasında zorlu arazi koşullarında bile, salgın sürecinin bitiminde 106 bin 155 yeni üye kaydı gerçekleştirdiklerini aktardı.

"AK Parti düşüşe geçti." denilen bir noktada AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın yeni bir destan yazdığını dile getiren Şenocak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizi sadece çekemediklerinden dolayı bunu yapıyorlar. Bundan sonraki süreçte de çok daha gayretli şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bunların en büyük hedefi, AK Parti'yi çökertmek ve Recep Tayyip Erdoğan'ı yok etmek. Cumhurbaşkanımızı yok etme arzunuz muhakkak bitmeyecek ama asla başaramayacaksınız. Sizin niye yok etmek istediğinizi biz çok iyi biliyoruz.

Bugün Doğu Akdeniz'de ve sahada haklarımızı aradığımız için yok etmek istiyorsunuz. Bugün Suriye'de, Türkiye'nin varlığından rahatsız olduğunuz için yok etmek istiyorsunuz. Kıbrıs'ta yaptığınız son hamlelerden dolayı, başaramadığınız için yok etmek istiyorsunuz. Başaramadınız, başaramayacaksınız inşallah. 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni dönemde de başkan yapacağız Allah'ın izniyle. 2024'te yarım kalan hesabımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'li bir belediye olacak inşallah."

Kongrede, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve bazı parti yöneticileri de hazır bulundu.

AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Kayas, kongreye tek aday olarak katıldı.



