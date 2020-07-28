AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: İzmir’de su sorununu çözemeyen CHP ‘Kürt sorunu’nu nasıl çözecek?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye gündemine ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Mehmet Özmen: Hoşgeldiniz sayın vekilim.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Hoşbulduk Mehmet bey biliyorsunuz bizim Ağrı'da bir bal festivali yapılacak. Ağrı müthiş bir bal deposu. Ağustos'un 15'ine doğru bal festivali başlıyor. Kekik kokulu bu ballar. Sabahları bir tatlı kaşığı yenmesini herkese tavsiye ederim.

Mehmet Özmen: Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili neler söylemek istersiniz?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Yasa tasarısında sansür içeren tek bir kelime yok. Google'ın Avrupa'da yüzlerce avukatı var. Türkiye'de sadece bir tane var. Ayrıca vergi bile vermiyorlar. Siz Almanya'ya gidin, ABD'ye gidin siz terör algısı yapamazsınız. CHP, HDP ve İYİ Parti buna karşı çıkıyor ama bu gerçekten adil bir yasadır. İnşallah biz bu yasayı çıkaracağız.

Bu yasa tasarısı içerisinde bir sansür ya da facebook, twitter ve benzerlerine bir kısıtlama getirilmiyor. Almanya'da Avrupa'da yaşayan biri bu düzenlemeyi gayet iyi anlar. Orada bir uyuşturucu satabilir misiniz? Sosyal medyada atamazsınız.

Mehmet Özmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'yı açarken "Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görüldü." dedi. Ne demek istedi biraz açar mısınız?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Türkiye'ye hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söylemek istiyor ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye Cumhuriyetini dize getiremezler. Ayasofya Camii'nin açılmasına kimse cesaret edemiyordu. Cumhurbaşkanımız biz geldiğimiz zaman Ayasofya'yı açacağız dedi ve açtı. Bundan sonra ekonomik ve strateji anlamında kimse bu ülkeyi tutamaz. Özellikle Z kuşağı ile bu devletin önü açılmıştır. Bir de iç mesaj verdi. Yeni kurulan partiler var onlara da mesaj verdi.

Mehmet Özmen: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Kürt sorunu" diye bir söylem kullandı. Bu HDP'ye yönelik bir mesaj mıydı, ittifak derinleşecek mi?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Cumhurbaşkanımıza alternatif olacak biri yok. Yeni kurulan partiler ve mevcut partileri hepsini bir araya getirin yine olmaz. Recep Tayyip Erdoğan, tek başına gelip parti kurdu ve defalarca seçildi.

Ben Ağrı milletvekiliyim, nerede bir "Kürt sorunu" var. Türkiye'nin terör sorunu var. AK Parti'nin bölgede aldığı oy oranları ortadır. Kesinle "Kürt sorunu" söylemi doğru değildir. Birileri prim yapmak istiyor. Bu devlet kendi topraklarını korumakla mükelleftir bunu herkes böyle bilsin. İzmir'de su sorununu çözemeyen CHP nasıl gerçekten bir "Kürt sorunu" varsa nasıl çözecek.

Mehmet Özmen: Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki cuma hutbesine ilişkin açıklamalarına neler dersiniz? Atatürk düşmanlığı ile suçlanmıştı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Orada olan biri olarak bu tablodan gurur duydum. Ali Erbaş Hoca'yı perdeleyerek Ayasofya'nın açılmasından dolayı rahatsızlıklarını böyle dile getiriyorlar. Bütün İslam alemi orada bizi dinliyordu. Ayasofya ümmetin göz bebeğidir. Ayasofya'nın açılması tarihte ikinci bir fetihtir.

Mehmet Özmen: Süresiz nafaka ve erken evlilik ile sorunlar çözülemedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Kişisel kanaatim ömür boyu nafaka olamaz. Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir uygulama yoktur.

Son olarak herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Maskesiz dışarıya çıkmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım. Hoşçakalın.