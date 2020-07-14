AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Ayasofya'nın açılması ülkemizin üzerindeki kara bulutları yok edecektir

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, bugün ve her Salı günleri saat 22:00’da yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını cevaplıyor.

Mehmet Özmen: Sayın vekilim hoşgeldiniz. Barolar düzenlemesi için neler söylersiniz?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Düzenlemeye göre 2 bin avukatı bir araya getiren bara kurabilecek. Düzenlemeyi yaparken Baro başkanlarına teklif gönderildi. Meclis'e davet ettik gelmediler. Bu tasarı çoğulculuğu daha iyi temsil edecektir.

Mehmet Özmen: Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili ne yapılacak?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Bu düzenlemeyle birlikte bir şeyin kapatılması söz konusudur. Kanuni olarak bir düzenleme yapılacak ve bu düzenleme Avrupa ülkelerinde olduğu gibi olacak.

Mehmet Özmen: Basın kanununda ne gibi değişiklik yapılacak?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Burada asıl ama internet ortamından yayın yapanların bu kanuna dahil edilmesi söz konusu, çünkü yazılı basın ve internet medyacılığı arasında bir fark oluşuyor. Burada cezai olarak bir düzenleme yapılacaktır.

Mehmet Özmen: Ayasofya ibadete açıldı neler söylemek istersiniz?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Bana göre Ayasofya ikinci bir fetih oldu, Fatih fethettiğinde bir çağ açtı. Fatih ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 1934 yılında kapatıldı. Şimdi yeniden açıldı. Cumhurbaşkanımız bana göre ikinci bir fetih gerçekleştirdi. Ayasofya'nın açılması ülkemizin üzerindeki kara bulutları yok edecektir.

Mehmet Özmen: 15 Temmuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu törene katılmayacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te saklandığını açıkladı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Sayın Cumhurbaşkanımız ve halkımız darbecilerin karşısına çıkarak bu girişimi bertaraf etmiştir. Cumhurbaşkanımıza suikast planı bile düzenlediler. Cumhurbaşkanımız o gece devleti kurtarmıştır. Kılıçdaroğlu Meclis'teki törene katılmasa da olur. 15 Temmuz'da televizyondan izlemişti her şeyi. Katılması zaten bir anlam ifade etmez.

Mehmet Özmen: Koronavirüsün ekonomiye etkisi nasıl oldu?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Türkiye bu koronavirüs sürecinde çok başarılı bir yöntem izledi. Ekonomimiz de bu süreçten güçlenerek çıkıyor.