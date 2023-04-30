AK Parti adayı Hulki Cevizoğlu’ndan CHP’yi zıplatacak çıkış

AK Parti Ankara Milletvekili adayı sosyolog ve gazeteci Hulki Cevizoğlu, 14 mayıs seçimlerine ilişkin Sabah TV'ye konuştu, gündemdeki konuları değerlendirdi.

AK Parti'ye geçtiği için Atatürkçülüğünü sorgulayan CHP'lilere tepki gösteren Cevizoğlu, "Benimle Atatürk'ü tartışmaya gelsinler dedim. Kılıçdaroğlu benimle tartışamaz. Sakarya savaşının nerede yapıldığını bilmiyor Atatürk'ün koltuğunda oturduğu halde." dedi.

Dolmabahçe önünde tarihi fotoğraf

Cevizoğlu, "Eylemsiz hiçbir düşünce olamaz. Fikirler de böyle. Uzun zamandır söylediğimi bu cümleyle formüle ettim" diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

''Memlekete ve millete hizmet yolunda eylemsel Atatürkçülüğü en iyi uygulan parti AK Parti'dir diyorum. Bugün Atatürkçülüğü eylemsel olarak en iyi uygulayan parti AK Parti diyorum, zıplıyorlar. Niye zıplıyorsunuz arkadaş? Sen de yap. Daha iyisini yap. TCG Anadolu'yu diyoruz ki TCG Anadolu Dolmabahçe önüne geldi, Cumhurbaşkanı Erdoğan el sallıyor. O fotoğraf tarihi fotoğraf. Yüzlerce yıllık tarihi değerde fotoğraf. Şimdi orada milli gururumuz olan bir gemiyi selamlıyoruz. Yani deniyor ya 14 Mayıs vatanseverlerle vatan sevmeyenler arasında olacaktır diye. O fotoğraf da onun işareti."

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