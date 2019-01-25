AK Parti Adana Seyhan belediye başkan adayı Fikret Yeni'nin sağlık durumu nasıl? Son dakika
Adana'da, AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı ve Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni bıçaklı saldırıya uğradı. Peki AK Parti'li adayın sağlık durumu nasıl?25 Ocak 2019 Cuma 19:10
Adana'da, AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı ve Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni bıçaklı saldırıya uğradı. Peki AK Parti'li adayın sağlık durumu nasıl?
ADANA (AA) - AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı ve Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni bıçaklı saldırıya uğradı
Alınan bilgiye göre, Fikret Yeni, merkez Seyhan ilçesindeki bir restorana gitti.
Burada oturduğu sırada elinde bıçakla yaklaşan bir kişi, Yeni'yi bıçaklayarak kaçtı.
Yeni'nin sağlık durumu nasıl?
AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı ve Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin bıçaklı saldırıya uğradığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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