Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı için futbolseverlerin mücadelenin ne zaman oynanacağına dair araştırmaları başladı. Peki, Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı ne zaman?15 Mart 2019 Cuma 16:26
Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı için futbolseverlerin mücadelenin ne zaman oynanacağına dair araştırmaları başladı. Peki, Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı ne zaman?
Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi maçının ilki 9-10 Nisan tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçı ise 16-17 Nisan tarihinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi Çeyrek final eşleşmeleri
Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)
Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
Tottenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
YORUM YAZ