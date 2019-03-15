Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı için futbolseverlerin mücadelenin ne zaman oynanacağına dair araştırmaları başladı. Peki, Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı ne zaman?

Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı için futbolseverlerin mücadelenin ne zaman oynanacağına dair araştırmaları başladı. Peki, Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı ne zaman? Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi maçının ilki 9-10 Nisan tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçı ise 16-17 Nisan tarihinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi Çeyrek final eşleşmeleri Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya) Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz) Tottenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere) Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.