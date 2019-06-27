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Aileyi dağıtmak istiyorlar! BM, kadını evden çıkarmanın peşinde

Salı günü Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından “Değişen Dünyada Aile” başlığı ile açıklanan skandal rapor, nikahlı eşler arasındaki cinsel birlikteliklerde “evlilik içi tecavüz” yaptırımının uygulanmasını önerirken, yayınladıkları sözde araştırma sonuçlarına göre kadınlar için en tehlikeli yerin kendi yuvaları olduğunu öne sürüyor. BM’nin aile yapısını bozmaya yönelik faaliyetleri özellikle İslam toplumlarının aile yapısını hedef alıyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:10
Aileyi dağıtmak istiyorlar! BM, kadını evden çıkarmanın peşinde

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projelerini dünya çapında yaygınlaştırarak cinsel kimlikleri bozmayı ve aile yapısını yok etmeyi hedefleyen Birleşmiş Milletler, dünya ülkelerine aileye ilişkin hukuki düzenlemeler konusunda da baskı yapıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi’nin 25 Haziran 2019 tarihinde yayınladığı “Değişen Dünyada Aile” başlıklı raporu, kadını aileden kopararak evin dışına çıkarmayı amaçlıyor.

Meşru ilişkinin evlilik içi tecavüz sayılmasını istiyor

BM Kadın Birimi tarafından yayınlanan raporda, her 10 ülkeden sadece 4'ünün evlilik içi tecavüzü suç saydığını vurgulanarak, ülkelere hukuki reform yapılması çağrısında bulunuldu. BM’nin sözde araştırmalara dayandırdığı raporunda, kadınlar için en tehlikeli yerin kendi evleri olduğu öne sürüldü. BM Kadın Birimi Genel Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka’nun, “Aile içi şiddetin şaşırtıcı derecede yaygınlaştığını gösteren istatistikler, kadınlar için en tehlikeli yerlerden birinin evleri olduğunu gösteriyor.” ifadeleri, BM’nin İslam toplumlarındaki güçlü aile yapısını bozarak, ailenin temeli olan kadını evin dışına çıkartmayı amaçladıklarını ortaya koydu.

Müslüman ülkelerin aile yapısını hedef alıyorlar

BM’nin skandal raporunda, özellikle Müslüman ülkelerdeki uygulamalardan örnekler verilirken, BM’de toplantıya katılan Mısırlı kadın hakları aktivisti Marwa Sharafeldin’in, “Aile Hukuku'nda kadınlara kimle ve ne zaman evleneceklerini seçme, boşanma, kadınların aile kaynaklarına ulaşma hakları sağlandığı gibi bu konuda da kadınları korumak için bir politika reformu yapılması gerekiyor.” çağrısına da yer verildi. BM’nin dünya genelinde ve özellikle de İslam ülkelerindeki aile yapısını değiştirmeye yönelik hamleleri, Siyonist küresel aktörlerin “Cinsiyetsiz, devletsiz, dinsiz tek dünya devleti” idealine hizmet ediyor

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:10
  1. BM Kadın Birimi Genel Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka
  2. Birleşmiş Milletler

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  • Kızgın Kızgın 12 dk önce
    E sağolsun AKP nin adalet sisteminde bu zaten uygulanıyor yargıtayın emsal kararı bile var ..kadın ben istemiyordum kocam dinlemedi yaptı dedi kocasını dava etti kadının rızası yok dedi mahkeme, tecavüz suçu kabul etti.. başka bir davada adam sinirlenmiş yatağını ayırmış onda da adamı kocalık görevini yerine getirmiyor diye boşadı. .. yani sevsen bi türlü sevmesen bi türlü

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