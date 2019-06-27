Aileyi dağıtmak istiyorlar! BM, kadını evden çıkarmanın peşinde

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projelerini dünya çapında yaygınlaştırarak cinsel kimlikleri bozmayı ve aile yapısını yok etmeyi hedefleyen Birleşmiş Milletler, dünya ülkelerine aileye ilişkin hukuki düzenlemeler konusunda da baskı yapıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi’nin 25 Haziran 2019 tarihinde yayınladığı “Değişen Dünyada Aile” başlıklı raporu, kadını aileden kopararak evin dışına çıkarmayı amaçlıyor.

Meşru ilişkinin evlilik içi tecavüz sayılmasını istiyor

BM Kadın Birimi tarafından yayınlanan raporda, her 10 ülkeden sadece 4'ünün evlilik içi tecavüzü suç saydığını vurgulanarak, ülkelere hukuki reform yapılması çağrısında bulunuldu. BM’nin sözde araştırmalara dayandırdığı raporunda, kadınlar için en tehlikeli yerin kendi evleri olduğu öne sürüldü. BM Kadın Birimi Genel Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka’nun, “Aile içi şiddetin şaşırtıcı derecede yaygınlaştığını gösteren istatistikler, kadınlar için en tehlikeli yerlerden birinin evleri olduğunu gösteriyor.” ifadeleri, BM’nin İslam toplumlarındaki güçlü aile yapısını bozarak, ailenin temeli olan kadını evin dışına çıkartmayı amaçladıklarını ortaya koydu.

Müslüman ülkelerin aile yapısını hedef alıyorlar

BM’nin skandal raporunda, özellikle Müslüman ülkelerdeki uygulamalardan örnekler verilirken, BM’de toplantıya katılan Mısırlı kadın hakları aktivisti Marwa Sharafeldin’in, “Aile Hukuku'nda kadınlara kimle ve ne zaman evleneceklerini seçme, boşanma, kadınların aile kaynaklarına ulaşma hakları sağlandığı gibi bu konuda da kadınları korumak için bir politika reformu yapılması gerekiyor.” çağrısına da yer verildi. BM’nin dünya genelinde ve özellikle de İslam ülkelerindeki aile yapısını değiştirmeye yönelik hamleleri, Siyonist küresel aktörlerin “Cinsiyetsiz, devletsiz, dinsiz tek dünya devleti” idealine hizmet ediyor