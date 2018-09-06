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Ailenin sofra başında buluşması Efendimiz’in öğüdü

Doç. Dr. Sefa Saygılı Peygamberimizin ümmetine öğüdünü anlattı...

06 Eylül 2018 Perşembe 16:30
Ailenin sofra başında buluşması Efendimiz’in öğüdü

Doç. Dr. Sefa Saygılı, “Sofra başına ailece oturmak, kişileri birbirine bağlar, evde sıcak ve sevgi dolu bir ortam oluşmasına yardım eder. Peygamber Efendimiz’in ümmetine tavsiyelerinden biridir” diyor ve ekliyor:

Çünkü yemekte bir araya gelmeyen, gelseler bile hiçbir şey konuşmayan bir aile; bütünleşme, yemek zamanını canlı duygular ve manalarla zenginleştirme gücünü kaybeder.

Ailece sevdiğimiz yemekler, bizi bütünleştirir ve fiziki, hissi ve ruhi bakımdan güçlendirir. Yemek vakti gelince topluca sofraya oturmamız veya dostlarımızla, sevdiklerimizle beraber olmamız, Peygamber Efendimiz’in ümmetine tavsiyelerinden biridir.

Birlikte yemek yiyen ailelere mensup çocuk ve ergenlerde ruh sağlığı problemlerine daha seyrek rastlandığı, bu çocukların kendine güvenlerinin daha fazla olduğu bir gerçektir. Çünkü, ailece sofraya oturmak, ruh sağlığını koruyan, birleştirici ve aile hayatı için düzenleyici bir mekanizmadır.

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 16:30
  1. Doç. Dr. Sefa Saygılı
  2. yemek
  3. aile
  4. peygamber öğüdü

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