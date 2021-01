Ailelere huzur getiren yarışma

Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi “Eve dön kendine dön” temalı fotoğraf yarışması düzenliyor. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarının getirdiği değişimlerin fotoğraflanması evlerimizde daha etkin ve aktif vakit geçirebilmemiz amacıyla gerçekleştirilen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde evlerine kapanmak zorunda kalan ailelerin ve ebeveynlerin gözünden “karantina” ve “pandemi”, fotoğraf yarışmasına konu oldu. Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi tarafından başlatılan yarışma “Eve dön kendine dön" sloganıyla başladı. [email protected] adresinden yapılacak başvurular, 15 Şubat 2021’de son bulacak.

Yarışmanın amacı

Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şube Başkanı Ali Ahmet Çelik, kovid-19 salgını nedeniyle daha önce hayal bile edilemeyen bir yaşamın deneyimlendiğine dikkat çekti. Çelik, “Sosyal izolasyon koşullarında ailelerimiz kendilerine birçok yeni ve yaratıcı yol buldu. Bizlerde istedik ki ailelerimizin beraberce hoş vakit geçirme imkanı bulduğu hikayesi olan fotoğrafları bir araya getirelim. Bir yandan yarışırken diğer yandan bu konuda örneklik ihtiyacı duyan ebeveynlerimize yardımcı olmayı amaç edindik.”

Biyonik bedenler

Pandemi döneminin her koşul altında devam ettiğinin ve zamanın kontrol edilemez bir hızla akıp gittiğinin altını çizen Çelik: “Evlerimizde boş boş otursak yahut arı gibi çalışsak ta değişemeyen bir gerçek var ki zaman akıp gidiyor. Bir şekilde her birimiz bunun farkına varmalıyız. Evlerimizde zamanı daha etkin kullanabileceğimiz faaliyetlerin arayışı içerisinde olmalıyız. Aksi bir durumda telefon, tablet, televizyon, bilgisayar derken sanal bir hayat yaşamaya başlıyoruz. Aynı ev aynı odanın içerisinde birbirleriyle iletişim kurmaktan aciz biyonik bedenler oluşuyor. En kötüsü de bizler bunun farkına bile varamaz hale geliyoruz. Milli Gençlik teşkilatlarının en önemli mücadelelerinden biri bu ve benzeri durumlar karşısında ailelerimizi olması gereken o huzurlu zamanlara rücu ettirmek amacıyla her yaş düzeyinde etkinlikler düzenlemektir.” ifadelerini kullandı.

Ailelerimizi yarışmaya bekliyoruz

Sakarya genelinde serbest zamanlarınI nitelikli olarak geçiren birçok ailenin var olduğunu bildiklerini ifade eden Çelik: ”Pandemi dönemini çok yoğun yaşadığımız bugünlerde; sanal ortamda gerçekleştireceğimiz bir fotoğraf yarışması yapmaya karar verdik. Ailelerimizin evde birlikte geçirecekleri kaliteli zamana katkıda bulunmak bizleri heyecanlandırdı. Umarız sizlerin de hoşuna gider ve katılım sağlarsınız. Sizlerden evinizde olduğunuz saatlerde ailenizle aktif vakit geçirdiğiniz etkinliklerin fotoğraflarını çekerek bize göndermenizi istiyoruz.” dedi.

ÖDÜLLER:

Kitap Seti

Satranç Takımı

Mangala

Puzzle

Kelimelik

Yarışmada ilk 3’e girenler hediyelerden dilediğini seçebilecek.

Adaylar çektikleri fotoğrafları, [email protected] adresine iletişim bilgileri ile beraber göndermesi gerekiyor.

Yarışma takvimi

Son Katılım Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi, saat 23.00 (TSİ)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba

Sonuç Bildirim Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe, saat 21.00 (TSİ)

Yarışma iletişim

Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şube Tanıtım ve Medya Komisyonu

İlgili: Samet Gürses

Telefon: 0538 416 64 95

E-mail: [email protected]

Yarışmanın sonuçları, Anadolu Gençlik Derneği sosyal medya hesabından 18 Şubat Perşembe 21.00’de ilan edilecektir.