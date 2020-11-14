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Aktüel Aileler ara tatilde termali tercih ediyor
Aktüel

Aileler ara tatilde termali tercih ediyor

Kütahya Emet Termal Resort&Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer: - "Sürecin başından bu yana otelimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Güvenli Turizm Sertifikası ile hizmet verdiğimiz otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilirler. HES kodu ile giriş yapan misafirlerimiz ayrıca karekod sistemiyle otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilirler"

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:15:40 -
Aileler ara tatilde termali tercih ediyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Emet Termal Resort&Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, ara tatilden dolayı doluluk oranlarının yüzde 70-75 seviyesine ulaştığını, ailelerin bu dönem için termali tercih ettiğini bildirdi.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemini kapsayan ara tatil döneminde öğrenciler, ilk ara tatile 16-20 Kasımda çıkacak. Hafta sonu ile 9 gün tatil yapacak çocukların stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmelerini isteyen aileler, mevsim itibarıyla, en çok termal tesislere ilgi gösteriyor. Bu dönemde aileler oldukça bilinçli hareket edip "Güvenli Turizm Sertifikalı" tesisleri tercih ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kütahya Emet Termal Resort&Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, ara tatilden dolayı doluluk oranlarının yüzde 70 seviyesini yakaladığını, bu haftaki rezervasyonlar ile doluluk oranının yüzde 75 seviyelerinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ara tatil dönemini yüzde yüz kapasite ile geçirmiştik. Bu yıl da ara tatil sebebi ile rezervasyon talepleri çok fazla ama tüm sosyal donatılar ve hamam, sauna, havuzlar, terapi odaları, restoranda sosyal mesafe dikkate alındığı için ve güvenli turizm kapsamındaki önlemler gereği misafirlerimizin güvenli ve sağlıklı tatil yapabilmesi için doluluk oranını yüzde 75 seviyesinde koruyoruz.

Sürecin başından bu yana otelimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Güvenli Turizm Sertifikası ile hizmet verdiğimiz otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilirler. HES kodu ile giriş yapan misafirlerimiz ayrıca karekod sistemiyle otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilirler."

Tesislerine Türkiye’nin dört bir yanından konukların olacağını da aktaran Sezer, "Emet ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir şekilde dokuz gün geçirmek isteyen ailelerimiz için tüm sosyal donatılarımız ile hazır bir şekilde ağırlamak için hazırız. Lokasyon ve 4 farklı termal su, büyük şehirlerin stresinden uzakta, yüz bin metrekare doğa ile iç içe organik ürünlerden oluşan Osmanlı mutfağı ağırlıklı restoranlarımız ve yosun havuzumuza gelen yoğun talep bizleri çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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