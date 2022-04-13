Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımı branş dağılımı kontenjan sayısı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım şartları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1731 personel alımı yapacağını açıkladı. Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımları için başvuuda bulunacak adaylar Aile Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?”, “Aile Bakanlığı 1731 personel alımı başvuru şartları neler? sorularını sormaya başladı. Aile Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri başladı. Bakanlık 2828 sayılı Kanun kapsamında toplam bin 731 personel alımı yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımları KPSS şartı aranmamaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımı başvuru tarihleri ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvurular 12 Nisan ve 27 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımı kadro dağılımı

Orta Öğretim Mezunu: Memur, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni, Hemşire, Sürekli İşçi

Ön Lisans Mezunu: Çocuk Eğitimcisi, Memur, Sağlık Teknikeri, Sürekli İşçi, Tekniker, Anbar Memuru, Sürveyan

Lisans Mezunu: Memur, Diyetisyen, Avukat, Sosyolog, Mühendis, Psikolog, Öğretmen, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Puantör

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartları neler?

Bu yerleştirme işlemlerine yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında; Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.

Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı genel şartları

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için;

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

g) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.) Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu için tıklayın