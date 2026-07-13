Aile kurumunun sorunları çalıştayda değerlendirildi

Aile kurumunun dijital çağda karşı karşıya kaldığı sorunlar, Külünkoğlu Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı. Akademisyenler, eğitimciler, hukukçular ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı çalıştayda; kuşaklar arası bağın güçlendirilmesi, kimlik inşası ve aileyi koruyacak toplumsal mekanizmalar üzerine ortak tespit ve çözüm önerileri değerlendirildi. Derneğin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Aile, insanlığın en kadim kurumu; milletlerin hafızasını, kültürünü ve medeniyet tasavvurunu nesilden nesile taşıyan en güçlü toplumsal yapıdır. Ancak dijital çağın hızla değişen sosyal dinamikleri, kuşaklar arasındaki iletişim biçimlerini, kimlik inşa süreçlerini ve aile yapısını derinden etkilemektedir.

Bu gerçekten hareketle, Külünkoğlu Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen “Aile, Kuşaklar Arası Bağ, Kimlik İnşası ve Dijital Çağda Koruyucu Ekosistem Çalıştayı”, aile kurumunun karşı karşıya bulunduğu sorunları çok yönlü bir bakış açısıyla ele almak ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay; akademisyenleri, eğitimcileri, hukukçuları, sivil toplum temsilcilerini ve farklı meslek gruplarından katılımcıları aynı masa etrafında buluşturarak, aileyi yalnızca sosyolojik bir kurum olarak değil; kültürel, psikolojik, ahlaki ve medeniyet perspektifinden değerlendiren ortak bir istişare zemini oluşturmuştur.

Elinizde bulunan bu rapor; çalıştay boyunca dile getirilen görüşlerin, önerilerin ve ortak tespitlerin editoryal bir bütünlük içinde derlenmesiyle hazırlanmıştır. Rapor, herhangi bir kişi veya kurumun resmî görüşünü temsil etmekten ziyade, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik ortak aklın ve istişarenin ürünüdür.

Amacımız, aileyi ilgilendiren meseleleri gündemde tutmak, kamuoyunda farkındalık oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkı sunmak ve gelecek nesiller için daha güçlü bir toplumsal yapı inşasına mütevazı bir destek sağlamaktır.

İnanıyoruz ki aile meselesi; herhangi bir kesimin, ideolojik çevrenin veya sosyal grubun değil, toplumun tamamının ortak meselesidir. Bu nedenle çözüm de ancak ortak sorumluluk bilinci, bilimsel birikim, kültürel hafıza ve toplumsal dayanışmayla mümkün olacaktır.

Bu raporun; karar vericilere, akademik çevrelere, sivil toplum kuruluşlarına, eğitim camiasına ve aile kurumuna duyarlılık gösteren tüm kesimlere katkı sunmasını temenni ediyor; çalıştaya bilgi ve tecrübeleriyle katkı veren bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.

Külünkoğlu Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu