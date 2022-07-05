Aile destek ücreti ne kadar yatacak? Aile destek programı başvurusu başladı mı, başvurular nereden nasıl yapılacak şartları neler?

Aile destek paketiyle ilgili bilgiler son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren destek programı için başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçen haftadan itibaren alınmaya başlandı. Mevcut destekten tüm ihtiyaç sahibi aileler faydalanacak. 12 ay boyunca düzenli olarak ödenecek destek paketi başvuruları e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir.

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile destek programına ilişkin ödemeler başvuruda bulunacaklar ya daAile desteği başvurusunda bulunanlarca merak ediliyor.Aile destek ücretlerinde ilk ödeme tarihi belli oldu. Aile destek programı ilk destek ödemesi Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak.

Aile desteği ne kadar?

Aile destek programı kapsamında ödenecek ücret de yine hak sahiplerince araştırılıyor. Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.

Aile destek programı başvurusu nereden yapılacak?

Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları 27 Haziran 2022 Pazartesi günü başladı. Başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına, onu da bilmemeleri halinde Bakanlığın herhangi bir kurumuna veya kuruluşuna gittiklerinde nereye, nasıl başvuru yapmaları gerektiği konusunda yönlendirileceklerini kaydetti.

Aile destek programı nedir?

Türkiye Aile Destek Programı, Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" açıklamalarıyla müjdeyi vermişti.