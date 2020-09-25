Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından o diziye tepki

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, FOX TV ekranlarında yayınlanan ve kimsesiz çocukları konu alan dizi ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse, kimsesiz değildir diyerek devletin bütün imkanları ile ihtiyacı olanların yanında olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, dizinin içeriğinde çocuk koruma ve kollama programlarının yeterince anlaşılamadığı ve çirkin ifadeler kullanıldığı, dizinin konusu, konunun işleniş biçimi ve fragmanındaki görüntüler değerlendirildiğinde, devlet korumasında olan çocukların olumsuz etkileneceği vurgulandı.

RTÜK'e başvuruldu



Açıklamada, İlk tanıtımın ardından, 21 Eylül 2020 tarihinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün RTÜK’e resmi yazı yazdığı belirtildi.

RTÜK bugün yaptığı açıklamada dizi ile ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı.