Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çatıda görüntülenen çocuklar için inceleme başlattı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde iki küçük çocuğun çatıda dolaştığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını ve sürecin takip edilebilmesi için aileye danışmanlık ve rehberlik desteği verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Sultanbeyli'de bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkarak çatıda yürümeye başlayan iki küçük çocuğun görüntülerinin dün Bakanlığa ulaşması üzerine, İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Aile ve çocuklar ile görüşen Bakanlık uzmanları, sürecin takip edilebilmesi için aileye danışmanlık ve rehberlik desteği verilmesi kararı aldı.

İl müdürlüğünün çocukların üstün yararını gözeterek, gelişimleri üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşmaması için konuyu takibe devam edeceği bildirildi.