  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:51:02 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden’in danışmanından ilginç açıklama: Türkiye'ye bir konuda destek vereceğiz
Dünya

Biden’in danışmanından ilginç açıklama: Türkiye'ye bir konuda destek vereceğiz

ABD'de yaklaşan seçimlere ilişkin konuşan Demokrat Başkan adayı Joe Biden’ın danışmanı Türkiye'yi Suriye meselesinde destekleyeceklerini açı..
Barbaros Şansal'dan depremle ilgili alaycı paylaşım
Gündem

Barbaros Şansal'dan depremle ilgili alaycı paylaşım

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve birçok CHP'li ismin kıyafetlerini diken terzi yamağı Barbaros Şansal, İzmir'de 62 kişinin ha..
Şii lider Tufeyli: Macron'a karşı Erdoğan'ın yanındayız
Dünya

Şii lider Tufeyli: Macron'a karşı Erdoğan'ın yanındayız

Şii lider Tufeyli, İslamiyet'e ve Peygamber Efendimiz'e yönelik aşağılık propagandalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a karşı, Efendimiz'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay