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Aktüel Aile Bakanlığından yaşlılarımız için “YAGEP” projesi geliyor
Aktüel

Aile Bakanlığından yaşlılarımız için “YAGEP” projesi geliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılacak “Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi” (YAGEP) ile bölgesel farklılıkların gözetildiği, Türkiye’ye özgü yeni bir yaşlı bakım modeli geliştirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:47:00 -
Aile Bakanlığından yaşlılarımız için “YAGEP” projesi geliyor

Bakanlık Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, AB Türkiye Delegasyonu desteğiyle gelecek yıl YAGEP’in hayata geçirilmesi planlanıyor. Bakanlık, proje kapsamında ayrıca “Türkiye’ye Özgü ve Bölgesel Nitelikli Entegre Yaşlı Bakım Modeli”ni hayata geçirecek.

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