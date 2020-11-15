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Aktüel Aigai'deki arkeolojik çalışmalar 12 aya yayılacak
Aktüel

Aigai'deki arkeolojik çalışmalar 12 aya yayılacak

Manisa'da tarihi milattan önce 8'inci yüzyıla kadar uzanan Aigai Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik çalışmalar, Türk Tarih Kurumu Başkanlığının sağladığı destekle hem yılın tamamına yayılacak hem de ilave uzman personel desteğiyle daha profesyonel ilerleyecek - Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin: - "Türk Tarih Kurumu hem maddi anlamda hem de kadro ve istihdam anlamında bir destek sağlayacak. Bu destekle beraber antik kentte özellikle ziyaretçi ağırlama konusundaki eksiklerimizi gidermeye başladık"

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:09:09 -
Aigai'deki arkeolojik çalışmalar 12 aya yayılacak

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Tarihi milattan önce 8'inci yüzyıla kadar uzanan Aigai Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik çalışmalar, Türk Tarih Kurumu Başkanlığının sağladığı destekle 12 ay devam edecek.

Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde Aiol halkı tarafından Batı Anadolu'da kurulan 12 kentten biri olan Aigai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenmeye başladı.

Kazılara ve arkeolojik çalışmalara finansal katkının yanında 4 arkeolog ile bir restoratör istihdamı desteği de verecek kurum, antik kentte ve kazı evinde bugüne kadar yaklaşık 3 ay yapılabilen çalışmaların, yılın tamamına yayılmasını sağlayacak.

Kazı başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, AA muhabirine, 2020 yılı kazı çalışmalarını yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı imkanlarla geçirirken Türk Tarih Kurumu Başkanlığından gelen haberle mutlu olduklarını söyledi.

Kurumun bu yıl ülke genelinde 42 arkeolojik kazıya destek olmaya başladığını, bunlardan birinin de Aigai kazısı olduğunu belirten Sezgin, "Türk Tarih Kurumu hem maddi anlamda hem de kadro ve istihdam anlamında bir destek sağlayacak. Bu destekle beraber antik kentte özellikle ziyaretçi ağırlama konusundaki eksiklerimizi gidermeye başladık. Yürüyüş güzergahındaki yönlendirme ve bilgilendirme levhalarını tamamladık." dedi.

Sezgin, kurumun desteğiyle kazı ekibine 4 arkeolog ile bir restoratörün de katılacağına dikkati çekerek, böylece daha güçlü bir şekilde kazı çalışmalarını yürüteceklerini ifade etti.

Ekibin artmasının işlerin daha sağlıklı ve daha uzun vadede yapılmasını mümkün kılacağını vurgulayan Sezgin, ayrıca bir restoratörün burada bulunmasının daha fazla eserin onarılması ve müzede sergilenebilir hale gelmesi bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Sezgin, antik kentin simge yapılarından agora binasında da bazı onarım çalışması yapmak istediklerini belirterek, "Şu anda agora binasının, üzerindeki çatlaklar nedeniyle tehlike altında olduğunu söyleyebilirim. İlk aşamada bu binanın mimari çizimleri ve rölevelerini çıkardık. Bu aslında ileriye dönük bir ön hazırlık. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları ilk ön ayağı diyelim. Bu aşamayı geçtik. Önümüzdeki yıllarda bu destekler devam ederse binayı sağlamlaştıracağız." ifadelerini kullandı.


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