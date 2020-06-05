  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AİÇÜ’den Üniversite Öğrencilerine Dijital Destek

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Korona virüs pandemisi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) aldığı dönem sonu sınavlarının dijital ortamda veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılması kararı sonrası bilgisayar laboratuvarlarını farklı üniversitelerde öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:09:49 -
AİÇÜ’den Üniversite Öğrencilerine Dijital Destek

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Korona virüs pandemisi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) aldığı dönem sonu sınavlarının dijital ortamda veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılması kararı sonrası bilgisayar laboratuvarlarını farklı üniversitelerde öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sundu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze gerçekleştirilemeyen dönem sonu sınavları için teknik imkân ve internet altyapısı yetersiz olan öğrenciler, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi şartı ile üniversitedeki bilgisayar laboratuvarları ile kütüphanelerden yararlanmaya başladı.


Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilecek sınavlara giren tüm üniversite öğrencileri, sınav öncesi ilgili birim ile iletişime geçerek randevu aldıktan sonra üniversitedeki internetten yararlanarak sınavlarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı