Tarihi dizilerine ilgi gün geçtikçe artıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kadrolarına yaptığı oyuncu alımları sebebiyle sürekli gündem konusu haline geliyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yaptığı son oyuncu alımlardan biri olan Ahu Türkpençe’nin kim olduğu merak konusu haline geldi. İşte merak edilen haberin detayları…

Ahu Türkpençe kimdir? Ahu Türkpençe kaç yaşında ve nerelidir?

Ahu Türkpençe, 2 Ocak 1977 tarihinde Samsun şehrinde doğdu. 18 yaşına kadar oyuncu olmak gibi bir düşüncesi olmadı. Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun oldu. Ayrıca, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. MSM'ye girdiği ilk sene dışarıda çalışılmasına izin verilmiyordu. Diğer senelere de Ahu "Yedi Numara" ve "Azad" gibi televizyon dizilerde oynadı. Bir İstanbul Masalı adlı diziyle herkes tarafından tanınan birisi haline gelen oyuncu, Şöhret adlı diziyle başarısını devam ettirdi. İlk rol aldığı sinema filmi ise Ezel Akay’ın “Neredesin Firuze” filmi oldu. Bir İstanbul Masalı’nda başrolde yer alan Türkpençe, Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Şöhret adlı diziyle başarısını devam ettirdi. Bu rolüyle de artık ülke çapında tanınan yetenekli oyuncu 2010 yılında ise ünlü Kaybedenler Kulübü filminde oynadı. Daha sonra başrolünde yer aldığı, Deniz Akçay'ın yazıp yönettiği 2013 yılı yapımı sinema filmi “Köksüz” ile büyük beğeni topladı. Güzel oyuncu 2016 yılında ise Alper Çağlar’ın “Dağ 2” adlı filminde yer aldı.

Ahu Türkpençe’nin rol aldığı diziler nelerdir?

Hicran Sokağı (2007) - Leyla

Keloğlan Kara Prens'e Karşı (2005) - Balkız

Şöhret (2005) - Gülşen Özer

Neredesin Firuze (2003) - Ayşen

Bir İstanbul Masalı (2003) - Esma Kozan Arhan

Azad (2002) - Dilan

Yedi Numara (2000) - Seher

Bize Ne Oldu (1999)

Güzel Günler (1998)

Gurbetçiler (1996)

Elveda Rumeli(2008)-Bihter Hemşire

Dinle Neyden (10 Ekim 2008)- Gülnihal Kalfa

Karamel (2008)