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Aktüel Ahtapotlar, dinozorlardan önce yaşamış olabilir!
Aktüel

Ahtapotlar, dinozorlardan önce yaşamış olabilir!

Bilim insanları, ahtapotların dinozorlardan önce yaşamış olabileceğini ileri sürdü. Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden Zoolog Mike Vecchione, "Bu, çok heyecan verici bir keşif. Ahtapot türünün bilinenden daha eski gittiğine işaret ediyor" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 22:26:00 - 2022-03-10 22:27:47
Ahtapotlar, dinozorlardan önce yaşamış olabilir!

Ahtapotlar oldukça yumuşak bir gövde yapıya sahiptir. 8 uzun kolları vardır. Yumuşak olduğu için çok iyi şekilde şekil değiştirebilir ve kendi boyutundan çok daha küçük yerlere, gövdesini sıkıştırarak girebilir. İki gözü vardır, ağzı ise kollarının ortasında yer alır. Ahtapotun 8 kolu bulunmaktadır. Aslında kalp sayısının fazla olmasının nedeni de 8 ayrı kalbe kan pompalamak için tek bir kalbin yetersiz olmasıdır. Yine ahtapotlar diğer canlılara nazaran tek beyne değil 9 beyne sahiptir.

Ahtapotlar, dinozorlardan önce yaşamış

Araştırmacılar, ABD'nin Montana eyaletinde yaklaşık 330 milyon yıl öncesine ait bir kafadanbacaklı fosilini gün yüzüne çıkardı. Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

Halihazırda ahtapotların 8 uzuvlu olduğu bilinirken 12 santimetre uzunluğundaki fosilde 10 uzuv olduğu tespit edildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; kafadanbacaklı fosilinde, ahtapot türünde olduğu gibi yırtıcılardan kaçmaya yarayan "mürekkep kesesine benzer bazı kanıtlar" olduğu belirtiliyor.

Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesinden zoolog Mike Vecchione, "Bu, çok heyecan verici bir keşif. (Ahtapot) Türünün bilinenden daha eski gittiğine işaret ediyor" dedi.

'Vampir mürekkeplerinin atası' olabilir

Bilim insanları, gün yüzüne çıkarılan kafadanbacaklı fosiline ABD Başkanı Joe Biden'a atfen "Syllipsimopodi Bideni" ismini verdi.

"Syllipsimopodi Bideni"nin ahtapotların yanı sıra vampir mürekkeplerinin ataları olabileceği de kaydediliyor. Önceki araştırmalara göre, en eski kafadanbacaklı fosili 240 milyon yıl eskiye gidiyordu. 

 

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