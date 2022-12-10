Ahmet zor günleri atlatıp okullu oldu

Ahmet’in bu yıl bir hayırsever işadamının maddi desteğiyle okula başladığını belirten anne Fatma Sevinç, “Ahmet’in sağlığına kavuşması için destek olan devlet büyüklerimizin yanı sıra işadamlarına ve halkımıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar olmasaydı Ahmet ne durumda olurdu, tahmin edemiyorum” dedi. Sınıf öğretmeni Mehtap Yasak ise Ahmet’in çok zeki ve başarılı bir öğrenci olduğunu anlatarak, geçirdiği operasyon nedeniyle okula biraz geç başlamasına rağmen çok çabuk ilerleme sağladığını kaydetti.