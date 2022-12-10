Ahmet zor günleri atlatıp okullu oldu
Eskişehir’de Atilla ve Fatma Sevinç çiftinin tek çocuğu olan ve 2017 yılında içinde bulunduğu bebek arabasının yanması sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki Ahmet, sağlığına kavuşabilmesi için geçirdiği 14 ameliyatın ardından büyük ölçüde iyileşerek birinci sınıfa başladı.
Ahmet’in bu yıl bir hayırsever işadamının maddi desteğiyle okula başladığını belirten anne Fatma Sevinç, “Ahmet’in sağlığına kavuşması için destek olan devlet büyüklerimizin yanı sıra işadamlarına ve halkımıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar olmasaydı Ahmet ne durumda olurdu, tahmin edemiyorum” dedi. Sınıf öğretmeni Mehtap Yasak ise Ahmet’in çok zeki ve başarılı bir öğrenci olduğunu anlatarak, geçirdiği operasyon nedeniyle okula biraz geç başlamasına rağmen çok çabuk ilerleme sağladığını kaydetti.