Ahmet Taş; Mahkeme kararını insanlık adına tebrik ediyorum

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Taş “Katledilen masum sivil Boşnakların hayatta kalan yakınlarının yüreğine su serpen mahkeme kararını insanlık adına tebrik ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Kanada’da Müslüman bir aileye yapılan ırkçı saldırıya ve İstanbul Nişantaşı’nda parkta oturan akademisyen Nur Akkaya ile arkadaşına karşı yapılan saldırıya da değinen Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Taş, “Batı ülkelerinde sık görülmeye alıştığımız ırkçı ve İslam düşmanlığı çağrışımı olan bu saldırı ve katliamı insan hakları adına şiddetle kınıyoruz. Arkadaşları ile parkta oturan akademisyen Nur Akkaya ile arkadaşı ‘Sizi burada istemiyoruz, buradan gidin’ diyen Eray Çakır tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. İnanca ve inancına uygun giyinme hürriyetine yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor” dedi.

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Masumların katili cezasız kalmadı

“Bosna Kasabı” lakaplı katil Ratko Mladiç hakkında verilen kararı değerlendiren Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, “Bosna Savaşı sırasında NATO güçlerine teslim edilen 8 bin sivil silahsız Boşnak Müslümanın katilinin ömür boyu hapis cezası onaylandı. Sırp askerler tarafından 30 yıl önce işlenen katliamın emrini veren kamuoyunda sır kasap olarak anılan Ratko Mladiç savaştan yıllar sonra yakalanmış ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Katil Mladiç’in cezadan kurtulmak için yaptığı itiraz üst mahkeme tarafından kabul edilmeyerek ömür boyu hapis mahkumiyeti onaylandı. Mazlumder Kayseri Şubesi olarak katledilen masum sivil Boşnakların hayatta kalan yakınlarının yüreğine su serpen mahkeme kararını insanlık adına tebrik ediyor, hayatını kaybeden masum Boşnaklara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kanada cinayeti cezasız kalmamalı

Kanada’da yaşanan ırkçı saldırıya da değinen Taş şu ifadeleri kullandı; “Irkçılık ve İslam düşmanlığının yaygınlaşmaya başladığı batı dünyasında insanlık dışı saldırıların hedefi Kanada'da yaşanan Pakistan kökenli bir aile oldu. Mazlumder Kayseri Şubesi olarak Batı ülkelerinde sık görülmeye alıştığımız ırkçı ve İslam düşmanlığı çağrışımı olan bu saldırı ve katliamı insan hakları adına şiddetle kınıyoruz. Yakalanan olayın faili saldırganın ve varsa azmettiricilerinin adalet önünde yaptıkları katliamın hesabının sorulması için Kanada yetkililerini göreve davet ediyoruz. Kanada da yaşanan ırkçı ve İslam düşmanı saldırının benzeri bir insanlık ayıbı da İstanbul Nişantaşı’nda yaşandı. Arkadaşları ile parkta oturan akademisyen Nur Akkaya ile arkadaşı ‘Sizi burada istemiyoruz, buradan gidin’ diyen Eray Çakır tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. İnanca ve inancına uygun giyinme hürriyetine yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, olayın ilgili devlet birimleri tarafından titizlikle ve adaletle soruşturularak bu zorbalığın karşılıksız kalmaması için emniyet ve ilgili kurumları göreve davet ediyoruz”

