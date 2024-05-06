Ahmet Maranki'den boy uzatma kürü: Anne babalar için son derece kıymetli karışım... Ciddi şekilde etkiledi

Komşularınızın ya da akrabalarınızın çocuklarının boyunun hızlı şekilde uzadığını, kendi çocuğunuzun ise onlardan geride kaldığını mı düşünüyorsunuz? Ailenizin geri kalanı uzun boylu olduğu halde, çocuğunuzun boyunun kısa kaldığını mı düşünüyorsunuz? Gerçek şu ki, bir kişinin boy uzunluğu çoğunlukla genler gibi kontrol dışı faktörlerle belirlenir. Ancak beslenme ve egzersiz gibi konularda yaşanan eksiklikler de, boy uzunluğunu doğrudan etkileyen faktörler arasındadır. Bu nedenle çocuğunuzun boyunun uzaması için doğru gıdalarla beslendiğinden ve gerekli egzersizleri yaptığından emin olmalısınız. Bu konuda birçok bitkisel tedavi uzmanı boy uzattığını belirttikleri çeşitli karışımlar öneriyor. Bu karışımlar aslında doğrudan boy uzatmaya yönelik olmasa da, vücudun normal değerlerine kavuşmasını ve böylece boyun doğal olarak uzamasını sağlayabiliyor. İşte boy uzatma kürleri dediğimiz bu karışımlardan bir tanesini bu yazımızda sizlerle paylaşmak istedik.

Bitkisel tedavi uzmanı Ahmet Maranki, televizyon ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarına konuk olmaya devam ediyor. Maranki, katıldığı bir programda kısa boylu çocuğu olan anne-babalar için boy uzatan karışım tarifi verdi. Ahmet Maranki’nin boy uzatan karışım tarifinde kullanılan malzemeleri yazının devamında bulabilirsiniz.

Ahmet Maranki Boy Uzatan Karışım

Malzemeler:

100 gr. keçiboynuzu tozu

50 gr. çemenotu tohumu

100 gr. üzüm çekirdeği tozu

50 gr. keten tohumu yağı

3-4 adet karanfil

50 gr. ginseng

100 gr. esmer buğday unu

100 gr. polen

1 kg. kestane balı

Ahmet Maranki şöyle diyor:

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“Malzemelerin hepsini derin bir kaba koyup, macun haline gelene kadar karıştırıyoruz. Elde edilen macunu, çocuklarınıza sabah akşam birer tatlı kaşığı yedirdiğinizde, vücuttaki mikropları yok ediyor ve vücudun mineral ve vitamin eksikliğini tamamlıyor. Bu sayede kemik gelişimi ve boy uzaması açısından beden normale dönüyor ve boy uzaması başlıyor.”