Ahmet Hakan'dan bomba sözler! Gündeme oturdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, felaketin doğurduğu dört felaket tip olduğunu belirttiği köşesinde bu "tip"lerin özelliklerini sıraladı.

Hakan, özetle şunları kaydetti:

"Tip bir: Adam, enkaz altındaki cansız bedenleri bırakıp 'Acaba seçim ne olacak, seçim?' diye düşünüyor. Böylelerine söylenecek tek şey var: Elinin körü olacak. Tip iki: Bir başka tipin bütün derdi şu: 'Bu felaket bizim siyasi çizgimize ne kadar zarar verir?' Bu tipe de 'Siyasi çizgini al da başına çal' demek lazım. Tip üç: 'Bu felaketten bizim taraf nasıl kazançlı çıkar?' diye yırtınıp duran tipi de atlamayalım. Allah bunlara milim siyasi kazanç göstermez inşallah. Tip dört: Bölgenin acısı tazeyken onu bir taraf bırakıp sadece 'Acaba İstanbul’da da deprem olur mu?' konusuna odaklanan tip var bir de."