Ahmet Hakan'dan bomba sözler! Gündeme oturdu
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, felaketin doğurduğu dört felaket tip olduğunu belirttiği köşesinde bu "tip"lerin özelliklerini sıraladı.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, felaketin doğurduğu dört felaket tip olduğunu belirttiği köşesinde bu "tip"lerin özelliklerini sıraladı.
Hakan, özetle şunları kaydetti:
"Tip bir: Adam, enkaz altındaki cansız bedenleri bırakıp 'Acaba seçim ne olacak, seçim?' diye düşünüyor. Böylelerine söylenecek tek şey var: Elinin körü olacak. Tip iki: Bir başka tipin bütün derdi şu: 'Bu felaket bizim siyasi çizgimize ne kadar zarar verir?' Bu tipe de 'Siyasi çizgini al da başına çal' demek lazım. Tip üç: 'Bu felaketten bizim taraf nasıl kazançlı çıkar?' diye yırtınıp duran tipi de atlamayalım. Allah bunlara milim siyasi kazanç göstermez inşallah. Tip dört: Bölgenin acısı tazeyken onu bir taraf bırakıp sadece 'Acaba İstanbul’da da deprem olur mu?' konusuna odaklanan tip var bir de."