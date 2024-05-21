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Medya Ahmet Hakan'dan, başörtüsüyle ilgili o skandala çok sert tepki: Kapanmış bitmiş bir konuyu kaşımaktır bu
Medya

Ahmet Hakan'dan, başörtüsüyle ilgili o skandala çok sert tepki: Kapanmış bitmiş bir konuyu kaşımaktır bu

Yeniakit Publisher
2024-05-21 17:00:00 -
Ahmet Hakan'dan, başörtüsüyle ilgili o skandala çok sert tepki: Kapanmış bitmiş bir konuyu kaşımaktır bu

Ankara Adliyesi'nde işgüzar bir avukat, başörtülü hâkimlerin laikliğe aykırı olduğunu iddia ederek reddi hâkim talebinde bulundu. "Kapanmış bitmiş, aşılmış geçilmiş bir konuyu kaşımaktır bu" diyen Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuya dair sessizliğini eleştirdi. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Ankara Adliyesi'nde işgüzar bir avukat, başörtülü hâkimlerin laikliğe aykırı olduğunu iddia ederek reddi hâkim talebinde bulundu. "Kapanmış bitmiş, aşılmış geçilmiş bir konuyu kaşımaktır bu" diyen Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuya dair sessizliğini eleştirdi. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Ankara Adliyesi’nde uyuşturucu sanıklarının avukatı Alperen Demirdiş isimli bir avukat, “Başörtülü hâkimler laikliğe aykırıdır. Bu nedenle reddi hâkim talebinde bulunuyorum” demiş.

*

Kapanmış bitmiş, aşılmış geçilmiş bir konuyu kaşımaktır bu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Keşke CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu talebe esaslı bir şekilde itiraz etse.

Ve o avukata “Yürü git işine be birader. Oynama bu işlerle” falan dese."

 

 

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