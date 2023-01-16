Ahmet Hakan'dan Babacan'a 3 kelimelik kapak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Baykar devletten para alıyor" sözlerine Ahmet Hakan, "belgen nerede demekki sen salladın" diyerek tepki gösterdi.

'Demek ki sen salladın'

Hakan, "Siyasette Bayraktar tartışması var. 14 Ocak'ta Ali Babacan bir açıklama yaptı. Babacan, 'Devletin imkanını kullanıyor, tek şirkete kaynaklar aktarılıyor. Rekabetten korkmasınlar diye bir açıklama yaptı. Haluk Bayraktar kapsamlı bir açıklama yaptı bununla ilgili olarak söylediği şey şu devlet kaynakları şirketimize verilmiyor. Biz nakit teşvik almadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi Akıncı ve Kızılelmada da böyle bir teşvik almadık diyor. Ali Babacan da hayır aldınız belgesi var diyor. Bir şirkete sen meydan okuyorsun. Şirket sana cevap veriyor hayır böyle bir şey yok. 15 yıl bakanlık yapmış birisi çıkar belgesini ortaya koyar. 'Demek ki sen salladın' burada bunu ben otomatikmen kabul etmiyorum. Haluk Bayraktar'ın söylediğini, Ali Babacan çıkıp bir bölge ortaya koymuyor. Olmamış bir şey seyleyemezsin ki, Bunun üzerine Selçuk Bayraktar da bir tweet atıyor. Baykar birilerinin kirli siyasi ilişkilerine alet olmayacak diyor." dedi.