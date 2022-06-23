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Siyaset Ahmet Hakan yazdı: Ali Babacan bile gözünü oraya dikti!
Siyaset

Ahmet Hakan yazdı: Ali Babacan bile gözünü oraya dikti!

Muhaliflere yanaşmasıyla meşhur Ahmet Hakan, İYİ Parti'nin AK Parti'den çok CHP'den oy aldığını, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da CHP'nin oylarına göz diktiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 10:50:00 -
Ahmet Hakan yazdı: Ali Babacan bile gözünü oraya dikti!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, altılı masada CHP'nin diğer partilere oy kaybettiğini söyledi.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

GAZETECİ Murat Sabuncu, İYİ Parti’nin gitgide daha fazla Beyaz Türk partisi olduğunu, AK Parti’den çok CHP’den oy aldığını yazmış.

*

Bingo! Tam isabet!

*

İYİ Parti, son zamanlarda...

- Seküler hayat tarzının...

- Abdülhamid karşıtlığının...

- Çankaya’nın, Şişli’nin, Beşiktaş’ın, İzmir’in...

- Sosyal medya muhalifliğinin...

- Cici beylerin, cici hanımların...

Başkenti olmaya doğru koşar adımlarla ilerliyor.

*

Buna mukabil...

CHP ise...

Seçmenlerini İYİ Parti’ye kaptırıyor.

*

İşin daha da tuhafı...

Ali Babacan bile...

Gözünü CHP’nin seküler oylarına dikmiş durumda.

*

AK Parti var ya AK Parti...

“Rakiplerim iyi ki bunlar” diye duayı hiç eksik etmemeli.

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Yorumlar

fetösavar

hadi hayırlısı... belki... hani olur da... başkan? başbakan? cb? yardımcı? ya bari bi milletvekili? o da mı olmaz? hmmm. neyse biz bi dolaşalım sonra geliriz...
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