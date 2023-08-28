Ahmet Hakan, topu tam 90'a taktı! O şarkıcıyı böyle perişan etti

Geçtiğimiz günlerdeki “Türkiye'nin laik kalmasını istiyorum” çıkışıyla gündeme gelmeye çalışan şarkıcı Teoman’a Ahmet Hakan’dan ayar geldi. “Sanki 90’larda kalmış gibi Teoman. Sanki oradan çıkamamış gibi” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet’teki yazısında özetle şunları kaydetti:

“- Teoman’ın siyasi gündemi tamamen 90’lı yılların siyasi gündemi.

- Sanki 90’larda kalmış gibi Teoman. Sanki oradan çıkamamış gibi.

- Yepyeni tartışma konuları var günümüzde. Teoman galiba farkında değil.

- Söyledikleri fena halde eskinin Siyaset Meydanı programlarını anımsatıyor.

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- Bir zamanlar İskele Sancak vardı, Teoman’ın gündeme getirdiği konular biraz da onu akla getiriyor.

- 90’larda yapılan laik / antilaik tartışmalarını buzdolabından çıkarıyor Teoman.

- Kısacası Teoman’ın siyasi gündemi çokça naftalin kokuyor.”