  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çanakkale'de yangın ile ilgili Vali Aktaş'tan paylaşım: Etkilenenlerin her türlü yanındayız, maddi destek sağlanacak!

TEKNOFEST için geri sayım! Bakan Kacır'dan paylaşım

Türkiye'ye kuru yemiş ihracatı: 1 Milyar doları aşan servet kazandırdı! ABD talebi öne çıkıyor! İşte rakam açıklandı

ABD'li senatörden Türkiye'ye skandal tehdit! Rumlardan madal bile almıştı

Mısır'da yeni örnek proje oldu: Camileri aydınlatmak için güneş enerjisi hamlesi! Karar verdi, hedef alındı

Zelenskiy'den tartışma çıkaran savaş sözleri! İsrail'i örnek verdi

Nijer'in Fransa'ya verdiği 48 saatlik süre doldu

Çin'den Libya hamlesi! Şi Cinping talimatı verdi

CHP'de sıradan bir gün! Küfürler havada uçuştu

İsrail'i böyle uyardılar: Liderlerimizi hedef alırsa bedelini öder
Medya Ahmet Hakan, topu tam 90'a taktı! O şarkıcıyı böyle perişan etti
Medya

Ahmet Hakan, topu tam 90'a taktı! O şarkıcıyı böyle perişan etti

Yeniakit Publisher
2023-08-28 11:21:00 -
Ahmet Hakan, topu tam 90'a taktı! O şarkıcıyı böyle perişan etti

Geçtiğimiz günlerdeki “Türkiye'nin laik kalmasını istiyorum” çıkışıyla gündeme gelmeye çalışan şarkıcı Teoman’a Ahmet Hakan’dan ayar geldi.

Geçtiğimiz günlerdeki “Türkiye'nin laik kalmasını istiyorum” çıkışıyla gündeme gelmeye çalışan şarkıcı Teoman’a Ahmet Hakan’dan ayar geldi. “Sanki 90’larda kalmış gibi Teoman. Sanki oradan çıkamamış gibi” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet’teki yazısında özetle şunları kaydetti:

“- Teoman’ın siyasi gündemi tamamen 90’lı yılların siyasi gündemi.
- Sanki 90’larda kalmış gibi Teoman. Sanki oradan çıkamamış gibi.

- Yepyeni tartışma konuları var günümüzde. Teoman galiba farkında değil.

- Söyledikleri fena halde eskinin Siyaset Meydanı programlarını anımsatıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Bir zamanlar İskele Sancak vardı, Teoman’ın gündeme getirdiği konular biraz da onu akla getiriyor.

- 90’larda yapılan laik / antilaik tartışmalarını buzdolabından çıkarıyor Teoman.

- Kısacası Teoman’ın siyasi gündemi çokça naftalin kokuyor.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23