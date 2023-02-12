Ahmet Hakan çok sinirlendi! Bunlar tam bir şerefsiz
Ahmet Hakan, Türkiye'yi sarsan depremin ardından ortaya çıkan "şerefsiz tiplemeleri"ne dair örnekler verdi.
Ahmet Hakan, Türkiye'yi sarsan depremin ardından ortaya çıkan "şerefsiz tiplemeleri"ne dair örnekler verdi. Hakan, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:
"Savaş zamanlarının vurguncularını andıran alçak yağmacılar.
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Nefreti körükleyip dayanışmayı kırmak için çabalayanlar.
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Depremden siyasal tarafının hesabına puan çıkarmaya kalkışanlar.
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Dezenformasyonla ortalığı karıştırmaya çalışan reziller."