  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu'dan Gaziantep açıklaması: Maksadını aştı

Camilerden yapılan anons hakkında açıklama

O ülkede başlayan yangın Türkiye sınırına dayandı! 'Yangın bir şehir büyüklüğünde'

Mustafa Karahasanoğlu ağabey Fatma Yavuz gibi tiplere yıllar önce böyle ders vermişti! 'İslam'ı kabul eden iki yüzlülük yapamaz'

Ümit Özdağ'a HÜDA PAR'dan Şeyh Said tepkisi!

Murat Yetkin'den akıllara zarar bin Selman- Esad çıkışı

Kuzey Kore'ye karşı çıkan ABD balistik füze denedi

Bodrum'da gezip, pahalılık edebiyatı yapmak.. Tam da Davutoğlu'nun ekibine yakışır!

Sosyal medyada gündem oldu! Annenin 5 yaşındaki çocuğunu okula hazırladığı video şoke etti

CHP'li Mansur Yavaş'tan Ankara'da ikamet etmeyen vatandaşlara memnuniyet anketi!
Siyaset Ahmet Hakan CHP'lileri ifşa etti! "Helalleşmeden tiksiniyorlar"
Siyaset

Ahmet Hakan CHP'lileri ifşa etti! "Helalleşmeden tiksiniyorlar"

İslami davayı bırakıp CHP kuyruğuna takılan Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışının neden karşılık bulmadığını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 12:48:00 -
Ahmet Hakan CHP'lileri ifşa etti! "Helalleşmeden tiksiniyorlar"

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'lilerin helalleşme politikasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü...

“Helalleşme” sözcüğünden tiksiniyorlar. “Biz helalleşecek bir şey yapmadık ki” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar. “Ne helalleşmesi! Onlara günlerini göstereceğiz” duygusundalar. Henüz zafer kazanmamışken sanki zafer kazanmışlar gibi rövanş rüyaları görüyorlar. AK Parti’nin kıyısından köşesinden geçmiş olanlara bile düşman kesiliyorlar. İntikam alacakları günlerin hayalini kuruyorlar. Geçmişte yaptıkları ayrımcılıklarla ilgili hiçbir pişmanlık duymuyorlar. Ne pişmanlığı! Geçmişte herhangi bir ayrımcılık yaptıklarını kabul etmeye bile asla yanaşmıyorlar. Nefret ediyorlar ve bununla gurur duyuyorlar.

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nun dramı işte tam da buradadır:

*

“Helalleşme” olgusuna kendisi dışında hiç kimseyi ikna edemiyor.

*

Helalleşme toplantılarının, helalleşme söylemlerinin, helalleşme ataklarının, helalleşme propagandasının...

Sürekli güme gitmesinin tek nedeni budur.

12
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Amine

Neden karşılık bulamadığını söyleyeyim,çünkü samimi değil yalancı,müslüman kesiminin aklını küçümseyerek kandırmaya çalışıyor,aslında kendini kandırıyor,çünkü insanları kandirsa Allah'ı kandıramazsın, Allah kalblerdekini bilir.

Emekli

Saadet partisi kuyruğuna takılmış gidiyor iktidar olsun bu saadet in yüzüne bakarlarsa baş örtüsü nü paçvra gibi kafalarından söküp atacaklar benim cok CHP li tanıdığım aynı fikirde bir dereyi geçelim diyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 12 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23