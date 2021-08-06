Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevden alındı. Ziya Selçuk’un yerine Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. MEB Bakan yardımcılığında da görev değişimi oldu. MEB Bakan yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı oldu. Peki Ahmet Emre Bilgili kimdir? Ahmet Emre Bilgili nereli, kaç yaşında? Ahmet Emre Bilgili hayatı…

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Milli Eğitim Bakan yardımcılığına da Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy getirildi. Peki Ahmet Emre Bilgili kimdir? Ahmet Emre Bilgili nereli? Ahmet Emre Bilgili hangi görevlerde bulundu? İşte Ahmet Emre Bilgili hayatı.

Ahmet Emre Bilgili kimdir?

Ahmet Emre Bilgili 1960 yılında Adana ilimizde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Adana'da tamamlayan Bilgili üniversite eğitimini Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

Bilgili, 1993 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent unvanını kazandı. Ahmet Emre Bilgili daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olarak atandı. Bilgili aynı yıllarda Van'ın Bahçesaray ilçesinde 3 yıl devam eden Ulusal Bahçesaray Satranç Şöleni’nin organizatörlüğünü üstlendi.

Aynı zamanda yazarlı yanı da bulunan Bilgili bir dönem Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde satranç üzerine yazılar kaleme aldı. Bilgili, 1999 yılında Marmara Üniversitesine atandı.

İstanbul Uluslararası Satranç Festivali Organizasyon Kurulu üyesi olan Bilgili, halen Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlerini yürütüyordu.

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, en son 6 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede yer alan kararnameye göre Milli Eğitim Bakan yardımcısı olarak atanmış bulunuyor.

Öte yandan Ahmet Emre Bilgili'nin eşi Hamide Bilgili'dir. İki çocuk sahibi Bilgili çifti, doğduktan sonra annesi tarafından hastanede terk edilen Etiyopya asıllı Adem'e koruyucu aile olan üçüncü çocukları yaptı.