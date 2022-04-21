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Aktüel Ahmet Dursun'un son paylaşımı olay oldu!
Aktüel

Ahmet Dursun'un son paylaşımı olay oldu!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Dursun, "Almanya’da hayat ne kadar ucuz değil mi?” diyerek Almanya’daki sebze fiyatlarını TL cinsine çevirerek eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 12:08:00 - 2022-04-21 12:11:56
Ahmet Dursun'un son paylaşımı olay oldu!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Dursun, "Almanya’da hayat ne kadar ucuz değil mi?” diyerek Almanya’daki sebze fiyatlarını TL cinsine çevirerek eleştirdi.


A Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, kişisel sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya’daki sebze fiyatlarını TL cinsine çevirerek eleştirdi.

 

"ALMANYA'DA HAYAT NE KADAR UCUZ DEĞİL Mİ?"

Eski futbolcu, "Salatalık 2.99 Euro 50 TL, domates 4.49 Euro 72 TL, cherry domates 7.99 Euro 127 TL. Almanya'da hayat ne kadar ucuz değil mi?" ifadelerini kullandı. Dursun'un bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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