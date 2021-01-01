Ahmet Celalettin Paşa kimdir?

TRT ekranlarına gelen Payitaht Abdülhamid dizisinde Serhafiye Ahmed Celaleddin Paşa rolünü Cem Uçan canlandırdırıyor. Ahmet Celaleddin Paşa'nın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Ahmet Celaleddin Paşa kimdir?

Ahmet Celaleddin Paşa kimdir?

Ahmet Celalettin Paşa, Osmanlı döneminde yaşamış asker, siyasetçi ve istihbarat şefidir. Sultan II. Abdülhamid’in güvenini kazanarak serhafiye (Baş İstihbaratçı, İstihbarat Şefi) oldu. Osmanlı Teşkilat-ı Mahsusa’nın baş ajanı olarak, Mısır ve Avrupa’ya kaçmış Jön Türkler'in faaliyetlerini izlemeye ve önlemeye çalıştı.

Serhafiye Ahmed Celaleddin Paşa, daha sonra Contraxeville'de yaptığı antlaşmayla bir grup Jön Türk'ün İstanbul'a dönmesini ve bazı Jön Türk gazetelerinin kapatılmasını sağladı. Daha sonra muhalefete geçti.

Paris'e yerleşerek Jön Türkler'i maddi bakımdan destekledi. Sultan II. Abdülhamid’e ihanet ederek, ona suikast düzenlemek amacıyla cemiyet kurdu. İstanbul'a fedai sokmaya çalıştı.