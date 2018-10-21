Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Kümede kalma yolunda altın değerinde puan aldılar
Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Sivasspor Fenerbahçe maçı sonrası ses getirecek bir paylaşımda bulundu.21 Ekim 2018 Pazar 01:37
Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, ligde de 15. sırada kaldı. Sivasspor karşısında da istediğini alamayan Fenerbahçe'yi eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar sosyal medyadan ses getirecek paylaşımda bulundu.
İşte Ahmet Çakar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım:
Çakar, "Fenerbahçe'yi kutluyorum. Kümede kalma mücadelesinde Sivas'tan altın değerinde bir puan aldılar....." ifadelerini kullandı.
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