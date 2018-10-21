THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Kümede kalma yolunda altın değerinde puan aldılar

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Sivasspor Fenerbahçe maçı sonrası ses getirecek bir paylaşımda bulundu.

21 Ekim 2018 Pazar 01:37
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Kümede kalma yolunda altın değerinde puan aldılar

Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, ligde de 15. sırada kaldı. Sivasspor karşısında da istediğini alamayan Fenerbahçe'yi eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar sosyal medyadan ses getirecek paylaşımda bulundu.

İşte Ahmet Çakar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım:

Çakar, "Fenerbahçe'yi kutluyorum. Kümede kalma mücadelesinde Sivas'tan altın değerinde bir puan aldılar....." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 01:37
  1. Ahmet Çakar
  2. Fenerbahçe
  3. Sivasspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve Fenerbahçe'den 50 yıl sonra en kötü başlangıç
    1. Ve Fenerbahçe'den 50 yıl sonra en kötü..
    2. Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna:..
    3. Rıdvan Dilmen: Koskoca Fenerbahçe 9..
    4. Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu:..
    5. Washington Post'tan 'CIA' iddiası: Ses..
    6. Dünyanın cevabını aradığı soru: Cemal..
    7. Prens Selman'ın kirli oyunu! Onları..
    8. Suudi Arabistan cinayeti neden itiraf..
    9. Trabzon'da feci kaza! Ölü ve yaralılar..
    10. Kan dondurucu olay! 63 bebek cesedi...
    11. CHP'den istifa etti! AK Parti'ye geçti
    12. Messi taraftarı üzdü! El Clasico'da..
    13. Binali Yıldırım Erzincan'da!
    14. Trump, Rusya ile ipler kopardı!..
    15. Kars'ta panik! Kışla önüne tüp bırakıldı
    16. Çavuşoğlu Kosova'yı selfie ile..
    17. Kral Selman, Sisi ile görüştü
    18. Katar'da felaket! Ülke sular altında
    19. İki ülke arasında büyük kriz!..
    20. Cocu: Robinho gibi bir oyuncuyu..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?