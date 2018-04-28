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Ahmet Çakar'dan Beşiktaş'a flaş çağrı: Nizama ve hukukun üstünlüğüne saygı duyup, maça çıkmaktır

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşılaşmasında sahaya çıkmama kararı almasını yorumladı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 01:11
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş'a flaş çağrı: Nizama ve hukukun üstünlüğüne saygı duyup, maça çıkmaktır

FIFA kokartlı eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet ÇakarBeşiktaş'ın ertelenen Fenerbahçe maçına çıkmama kararıyla ilgili flaş bir yorum yaptı. 

Çakar, Kartal'ın patronu Fikret Orman ve yönetim kuruluna seslenerek, erteleme maçına çıkılması gerektiğini ifade etti.

'Efendi Beşiktaş'a yakışan'

Kişisel twitter hesabından paylaşımda bulunan Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı:

Sayın Fikret Orman ve BJK yönetimine sesleniyorum. Kararı yanlış bulabilirsiniz, ki bana göre de kesinlikle yanlış. Hukuk devletinde kurumların verdiği kararları beğenmesek de uymak zorundayız. EFENDİ BEŞİKTAŞ'A yakışan, nizama ve hukukun üstünlüğüne saygı duyup, maça çıkmaktır..

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 01:11
  1. Ahmet Çakar
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Sahaya çıkmama

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