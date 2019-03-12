Ahmet Çakar: Galatasaray'ın bu futbolla şampiyon olması mümkün değil

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 25. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Farklı galibiyete rağmen Ahmet Çakar, Beyaz TV'de sarı kırmızılı takımın bu futbolla şampiyon olamayacağını söyledi.

"Galatasaray'ın bu futbolla şampiyon olması mümkün değil''

"Galatasaray'ı kandırıyorlar. Galatasaray'ın iyi bir takımı yok. Diagne ve Mitroglou gibi iki yarma oyuncu alınmış ama hiç iyi oynamıyorlar. Yeni transferler iyi değil. Dua etsinler bugün Muslera'ya."

"Galatasaray'ın bu futbolla şampiyon olması mümkün değil. 5 puanlık farka rağmen ligi 3. sırada bitirme ihtimali dahi bulunuyor."