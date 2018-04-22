Ahmet Çakar: Galatasaray hakemle kazandı
Eski hakem Ahmet Çakar, "Galatasaray hatalı bir ofsayt bayrağı ile kaybedeceği maçı hakemle kazandı" dedi.22 Nisan 2018 Pazar 00:50
Süper Lig'in lideri Galatasaray, ölüp ölüp dirildiği maçta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve derbi öncesi liderliğini sürdürdü.
Mücadelenin ardından Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Çakar sosyal medya mesajında, "Galatasaray bugün hatalı bir ofsayt bayrağı ile kaybedeceği maçı hakemle kazandı. Üstelik Muslera da kırmızı kart görecekti." ifadelerine yer verdi.
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