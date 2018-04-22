Ahmet Çakar: Galatasaray hakemle kazandı

Süper Lig'in lideri Galatasaray, ölüp ölüp dirildiği maçta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve derbi öncesi liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Çakar sosyal medya mesajında, "Galatasaray bugün hatalı bir ofsayt bayrağı ile kaybedeceği maçı hakemle kazandı. Üstelik Muslera da kırmızı kart görecekti." ifadelerine yer verdi.