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Ahmet Ağaoğlu'dan ağır sözler! "Sende beyin yok"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, kulüpte ekonomik sıkıntıların olduğunu ve sabırlı çalışarak bunları gidermek istediklerini söyledi.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:00
Ahmet Ağaoğlu'dan ağır sözler! "Sende beyin yok"

Olağanüstü genel kurulla yönetime geldiklerini hatırlatan Ağaoğlu,  "Kulübü olağanüstü noktaya getiren en önemli sorunlarından birisi, profesyonel  takımımızın şu an ligde 5. sırada olması. Bana göre hiç hak ettiği yerde değil.  Oynadığı futbol da orayı hak etmiyor. Daha yukarılarda olması lazım. Başarılı mı  değil. Şampiyonluğa oynuyordu. Şampiyonluktan uzaklaşınca, 950, 937 milyon  civarında borç... Faiz arttığı için rakam vermek mümkün değil. 930 milyonluk borç  ortaya çıkınca olağanüstü genel kurul kararı alındı." diye konuştu.
 
Kulübün birikmiş çok borcunun bulunduğuna dikkati çeken Ağaoğlu,  şunları kaydetti:
 
"Zor ve olağanüstü şartlarda göreve geldik. Kulübün en önemli  sıkıntısı mali sıkıntı. Birikmiş çok ciddi borç var. Gelir tamamen temlikli.  Zaten kulübün gelirlerinin neredeyse yüzde 80'i faize gidiyor. Kredilerin,  birikmiş borçların, vergi borçlarının, SGK borçlarının faizi var. Çok ciddi kredi  borcu var. Oyunculara birikmiş borç var, çeşitli alacaklılara borç var,  menajerlere borç var. Onların bir şekilde çözümlenmesi lazım. İki haftadır  onlarla uğraşıyoruz. Yüzümüzü daha henüz başka taraflara çeviremedik."
 
Ahmet Ağaoğlu, borcun 1 milyar liraya yakın olduğunu hatırlatarak, "1  milyar borcun bir iki sene içinde ödenmesi mümkün değil. Gelirler dengesinden  bahsettiğimde 'neden borçlanmadan korkuyorsun' diye eleştiri alıyorum. Futbol bir  endüstri. Hangi endüstri olursa olsun ürünü olması lazım. Futbolun da ham maddesi  olmalı." şeklinde konuştu.
 
Futbolun ham maddesinin altyapı olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, sözlerini  şöyle sürdürdü:
 
"Altyapı, o zaman buradan başlayayım. Üretim olmadan endüstri olur mu?  Babanız zengindir devamlı tüketirsiniz o ayrı. Bir yerden size para yağıyordur,  nereden yağdığı belli değil, canınız nereden istiyorsa oradan alırsınız. Ben bir  kere üretmek zorundayım. Yurt dışından 5-10 milyon avro bonservis bedeliyle  futbolcu alıyorsan ve onu karşılayacak bir altyapın yoksa, üretimin yoksa, gelir  kaynağın yoksa... Trabzonspor'un çimento fabrikası vardır, 100 lira geliri vardır  ben bunun 50 lirasını transfere harcarım. Yayıncı kuruluştan, ürün satışından,  sponsorlardan, reklamdan aldığın seni karşılamıyor. Her sezon açık büyüye büyüye  7 kat borçlanmaya gelmişsin. Farklı gelir enstrümanların varsa anlarım. En önemli  şey hep var olmaya devam etmek."
 
Trabzon'da her çocuğun futbolcu doğduğunu belirten Ağaoğlu, "Her çocuk  futbolcu doğar. Çok iyi futbolcu olur, yetenekleri sınırlıdır, benim gibi, başka  yönlere yönelir. Böyle coğrafyada yaşıyorsak, zaten sizi başarıya taşıyan,  şampiyon yapan o kentteki ham maddeyse, o zaman onu kullanmak zorundasın."  değerlendirmesinde bulundu.

"ÇÜNKÜ SENDE BEYİN YOK"

Ağaoğlu, tatil edilen derbiyle ilgili verilen karara ilişkin şu  değerlendirmede bulundu:
 
"TFF'nin vermiş olduğu karar, beni hiç ilgilendirmiyor. Fenerbahçe ve  Beşiktaş'ı ilgilendiriyor bu karar. Bu ikisinin derdi. Sorun onların sorunu.  Şiddete gelince, yöneticilerin ağzından çıkan sözleri duyunca... Benim  taraftardan beklentim farklı. Hata üstüne hata yapmaya başladığım yerde tribüne  oynayıp taraftarı arkama alıp kılıcı çekip karşı tarafa saldırmaya girersem, bu  işten taraftarı sorumlu tutamam. O işin günahı bende olur. Popülist politikalar  izleyerek taraftarı bu noktaya getiren biz kulüp başkanları ve yöneticilerdir.  Taraftar, durup dururken orada o aşırı tepkileri, şiddeti sergileyen insanlar  değil. Bir şey bu insanları tetikliyor. Anlamak o kadar zor değil. Hastalıklı  beyinler ısrarla anlamıyor. Bir spor yazarı, 'Şenol Güneş hastaneye gitmeden  Ağaoğlu nasıl ondan önce gidiyor? Anlayamıyorum' diyor. Anlayamazsın, çünkü sende beyin yok. Anlamana için beyin olması lazım. Kafası hep farklı yerlere çalıştığı için normal şeyleri anlamakta zorlanıyor."

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:00
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