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Ahmet Ağaoğlu: “Yabancı sınırının 8’e çekilmesinin mantıklı olacağını söyledik”

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp olarak yabancı kuralının kademeli olarak düşürülmesinden, 8 sınırına çekilmesinden yana olduklarını söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 17:37
Ahmet Ağaoğlu: “Yabancı sınırının 8’e çekilmesinin mantıklı olacağını söyledik”

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp olarak yabancı kuralının kademeli olarak düşürülmesinden, 8 sınırına çekilmesinden yana olduklarını söyledi.


Kulüpler Birliği Vakfı yabancı oyuncu sınırlaması ile ilgili görüşmek üzere İstanbul’da toplandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tavırlarının en başından beri açık ve net olduğunu belirten Ağaoğlu, “Biz yabancı kuralının kademeli olarak düşürülmesi, 8 sınırına çekilmesinin mantıklı olacağını söyledik. Spor adamı olarak bizim öncelikli hedefi gençlere hizmet etmek. Diğer taraftan dönüp baktığımız zaman ekonomiyi rahatlattığı söyleniyor yabancı oyuncularda sınırlamanın kaldırılmasının. Anlaşılmaz bir şekilde kulüplerin borçlarının 2-3 katına çıktığını görüyoruz. Transfer ettiğimiz yabancı oyuncuları alt alta yazalım ve aradaki farklara bakalım. Aradaki fark kulüplerin borç batağıdır. Bu Trabzonspor Kulübü’nün politikasıdır. Ben A takımımda en az altyapıdan 4-5 oyuncuyu oynatmadıktan sonra kendimi inkar etmiş olurum. Trabzon’un sokaklarındaki oynayan çocukların düşlerine ihanet etmiş olurum. Uğurcan’ı kaleye koymak ya da 17 yaşındaki Arda’yı sahaya çıkartmak o cesaret falan değil, zaten onlarda o vardı. Olmayan bir yeteneği, kabiliyeti sahaya sürmedik. Bizim yönetim politikamız bu. İlk geldiğimizde U21 antrenmanında şunu söyledik. Yarın A takım idmanına çıkacakmış gibi hazır olun. O politikada devam ediyor. Son 3-4 ay içerisinde sahaya sürdüğümüz oyuncularımızdan Uğurcan A milli takım kadrosunda, Hüseyin ümit milli ve Arda U19 kadrosunda. Demek ki o kadar yanlış bir şey değil" dedi.



"Trabzonspor olarak bu yabancı işini beceremedik"


Kulübe açılan davaların tamamının yabancı futbolculardan kaynaklı olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Marka değeri olarak baktığımızda aleyhine açılmış davalar varsa marka değeri aşağı düşüyor. Biz Trabzonspor olarak bu yabancı işini beceremedik. Bizim altyapımızdan yetiştirdiğimiz oyuncularımızla eksik kalan ihtiyaç duyduğumuz mevkilere kendi ülkemizden monte edebileceğimiz futbolcular ve birikimlerini, tecrübelerini gençlere aktaracak yabancı futbolcularımızdır. Bunların sayısının 8 kişi ile sınırlanması son derece mantıklı. Bu görüşü paylaşan Rize, Bursa ve Erzurumspor. Diğer kulüplerimiz bu yabancı sınırlamasının aynı kalması yönünde görüş belirttiler. Biz ne olursa olsun mali kriterlerdeki politikamıza uyacağız. Burada hiçbir şekilde orada fazla yabancı var gibi şeklinde bir sıkıntımız yok. Trabzonspor kulübünün altyapıyla alakalı politikası bu. Altyapı fonunun arttırılması yönünde bir gündem maddesi daha vardı. Bu önemli bir konu. 90+6’da 17 yaşındaki çocuğu sahaya sürmekle ilk 11’de sahaya sürmek arasında fark olması lazım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:37
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