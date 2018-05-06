Ahmet Ağaoğlu: Trabzon'a Dallas'tan Pekin'e kadar...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün içinde bulunduğu durumu çarpıcı örneklerle açıkladı. Bordo-mavili kulünün UEFA'da 30'un üzerinde dosyası olduğuun ifade eden Ağaoğlu, 18 farklı kulübe de borçlu olduklarını ifade etti.

"UEFA'DA 30'UN ÜZERİNDE DOSYA VAR"

Aspor'da yayınlanan Yaşasın Hafta Sonu programına konuk olan Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Trabzonspor'un gelirlerinin neredeyse tamamı temlikli. 15 Mayıs'a kadar 130 milyon TL ödememiz gerekiyor. UEFA'ya gitmiş ya da gidebilecek dosya sayısı 30'un üzerinde. Trabzonspor'un 18 ayrı kulübe bonservis borcu var.

Sosa ve Kucka için Milan'a 10 milyon dolar ödeme var ve hiçbir taksidi ödenmemiş. Dallas'tan Pekin'e kadar borç takacaksınız bir şey olmayacak da, biz bu tabloyu açıklayınca mı prestij kaybı olacak?

Trabzon'da 80 civarında amatör kulüp var, 6-7 profesyonel takım var. Bu takımların altyapılarında 4 bin civarında futbolcu var. Futbolun hammaddesi var ancak biz buna dokunmamışız. Altyapınızdan 4-5 futbolcu Takım'a monte edilirse gelir-gider dengeniz sarsılmaz."